Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care sunt motivele și când ar putea fi dat verdictul

Ana Petrescu Data actualizării: Data publicării:
ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea
Ce spune ÎCCJ în sesizarea la CCR

Curtea Constituțională va amâna din nou pronunțarea, în ședința din 8 octombrie, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro. CCR nu a luat o decizie asupra acestei obiecții de neconstituționalitate nici în plenul din 24 septembrie.

Potrivit surselor Digi24, judecătorii Curții au stabilit în ședința precedentă un termen de 2 zile în care judecătorul raport trebuia să transmită concluziile către ceilalți magistrați ai Curții, iar acest lucru nu s-a întâmplat, fapt pentru care este foarte probabilă o nouă amânare a decizie pe sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile magistraților.

Conform procedurii, când intră un dosar la CCR, el este repartizat de presșdintele Curții Constituționale unui judecător raportor. Acesta face două documente, un raport în care prezintă dosarul și o serie de concluzii.

Judecătorul raportor scrie în concluzii propunerea de soluționare a sesizării respective, informații  pe care trebuie să le trimită celorlalți magistrați au Curții cu două zile înaintea ședinței de plen. Dacă aceste concluzii nu sunt transmise cu 2 zile înainte de plenul CCR, atunci judecătorul raportor poate cere amânarea dosarului.

Amânarea poate fi solicitată și de alți judecători, iar motivul este de regulă faptul că au nevoie de mai mult timp ca să studieze dosarul.

Potrivit surselor Digi24, nici în ședința precedentă a Curții nu au fost transmise concluziile în termenul stabilit, cel de două zile.

Este posibil ca  judecătorii constituționali să se pronunțe pe 14 octombrie sau să existe o nouă amânare pentru un plen al Curții din săptămâna 20 - 24 ocotombrie, au adăugat sursele Digi24.

Conform surselor citate, judecătorul raportor nu are încă majoritatea necesară care să sprijine propunerea sa de soluționare pe sesizarea ÎCCJ la legea privind pensiile magistraților.

Acesta e motivul pentru care judecătorul raportor tot propune amânarea dosarului.

Pe ordinea de zi a ședinței CCR din 8 octombrie figurează și alte sesizări AUR, POT și SOS România la propuneri legislative pe care și-a asumat răspunderea Guvernului.

Ordinea de zi completă a plenului CCR din 8 octombrie poate fi accesată AICI.

Ce spune ÎCCJ în sesizarea la CCR

Principalele motive invocate de ÎCCJ pentru a ataca proiectul privind pensiile magistraților sunt: încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalități și neretroactivității legii, al încrederii legitime, nesocotirea unor obligații legale (solicitarea avizului CSM) sau nesocotirea prevederilor cu privire la condițiile în care Executivul își poate asuma răspunderea.

Sesizarea ÎCCJ poate fi citită integral AICI.

Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate. În același timp, proiectul prevede ca, peste 10 ani, magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani.

Proiectul privind pensiile magistraților, adoptat de Guvern, poate fi citit în integralitate AICI.

Până acum, Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe cinci proiecte, cel în domeniul pensiilor de serviciu, cel pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cel pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și cel pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Au fost atacate la Curtea Constituționale patru propuneri legislative pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, ÎCCJ pe cel privind pensiile speciale ale magistraților și restul de către partidele din opoziției, AUR, SOS România și POT.

