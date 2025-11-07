Live TV

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Combinatul Siderurgic din Galați în anul 2006 Foto: wikimedia.org CC BY-SA 3.0
Comunicatul Parchetului General

Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt, de asemenea, vizate și locuințele unor persoane din conducerea Combinatului siderurgic din Galați. În dosar apare inclusiv numele Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Procurorii de la Parchetul General au identificat mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății, prin trei modalități, începând din 2019.

O primă modalitate era legată de tranzacționare a unui număr important de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia, pentru a justifica scoaterea din patrimoniul societății a unor sume de ordinul milioanelor de euro. De asemenea, în timpul investigațiilor făcute până acum anchetatorii au mai descoperit si că au fost încheiate contracte în dauna societății cu valori de peste 130 de milioane de euro. Procurorii vorbesc și despre o serie de contracte de prestări servicii fictive ori de achiziții fictive. De asemenea, au fost descoperite mai multe tranzacții făcute în afara României cu societăți din Singapore, cu scopul de a manipula bilanțul contabil al societății, potrivit procurorilor.

Comunicatul Parchetului General

”În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice), efectuează 7 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, la sediul social al societăţii comerciale X, precum şi la locuinţele persoanelor implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală”, a transmis, vineri, Parchetul General.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul societăţii comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitaţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Infracţiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme:

1) Tranzacţionarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂

„În perioada 2019–2022, societatea X a derulat mai multe tranzacţii majore de vânzare şi achiziţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. Fondurile iniţial alocate pentru achiziţia acestor certificate, cu un scop operaţional clar, au fost redirecţionate către entităţi afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, două persoane, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii, au aprobat vânzarea către două entităţi între care GAZPROM RUSIA a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacţiei fiind de 137.552.250 euro, la un preţ mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile ”societăţii mamă”, folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deţinute de una dintre persoanele menţionate anterior prin intermediul unei societăţi din Singapore.

„În acest context, la data de 01.03.2021, societatea X înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situaţie de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006. Dat fiind că societatea X avea obligaţia depunerii la Registrul Naţional a unui volum de certificate de emisii echivalent producţiei din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziţionat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăţi din grup cu sediul în Cehia, la un preţ mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacţiei, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale societăţii X”, mai arată procurorii.

De asemenea, s-a procedat la achiziţia unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la GAZPROM RUSIA, la un preţ mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale societăţii, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.

”În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial societăţii X şi utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro la care se pot adăuga şi sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021. În concluzie, tranzacţiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităţilor afiliate şi al acţionarilor, în detrimentul patrimoniului şi stabilităţii financiare a X ”, arată Parchetul General.

2) Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanţă şi garanţii cu entităţi afiliate nerezidente

”Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entităţi afiliate din Europa. S-au identificat situaţii în care fondurile destinate investiţiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăţilor către persoane juridice afiliate, fără o justificare operaţională”, a mai transmis Parchetul General.

3) Încheierea de contracte fictive de prestări servicii şi achiziţii de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului societăţii

„Între X şi entităţi juridice nerezidente, controlate de aceleaşi persoane fizice, au fost identificate o serie de operaţiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanţele în care au avut loc şi scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societăţii, ar putea proveni din posibile activităţi infracţionale (evaziune fiscală, fraudă, ”utilizarea abuzivă a activelor corporale”, ”manipulare a bilanţului”, spălare a banilor)”, arată procurorii.

Potrivit acestora, un exemplu în acest sens îl constituie plăţile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020–2022 către o societate nerezidentă, pentru servicii fictive de management şi consultanţă.

„Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 – 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plăţile nu au avut un conţinut economic real, iar reprezentanţii societăţii X au acţionat în vederea delapidării patrimoniului acestei societăţi prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată şi pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri care nu au avut la bază operaţiuni reale”, se main arată în comunicatul de presă.

Acţionând în aceste modalităţi, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare şi materiale ale societăţii în cauză, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacţii intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât şi a bugetului consolidat al statului, încheie procurorii.

