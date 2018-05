T. Toader: Am cerut GRECO comunicatul oficial privind "obligativitatea" recomandărilor. Mi s-a spus că nu există

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că a cerut GRECO comunicatul oficial referitor la "obligativitatea" recomandarilor din recentul raport şi că i s-a răspuns că nu există un astfel de act. "Solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial !", a cerut public ministrul.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Astazi am solicitat la GRECO sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la " obligativitatea" recomandarilor / din recentul raport, despre care se tot vorbeste in presa.

Raspunsul primit - "Nu exista un comunicat oficial insa se pare ca a existat o corespondenta electronica la nivel de secretariat"!

In aceste conditii, solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial !", a scris Tudorel Toader pe pagina de Facebook.

Grupul Statelor împotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) i-a răspuns ministrului Justiției, Tudorel Toader, după ce acesta a declarat, miercuri, în plenul Senatului, că raportul privind România este unul orientativ și nu poate impune reguli legiuitorului român.

„Regulile noastre sunt clare: membrii GRECO trebuie să se supună recomandărilor din raportul de evaluare și să le implementeze în totalitate, în termenul stabilit de GRECO. România nu este o excepție. GRECO este un corp de monitorizare, nu un corp consultativ al Consiliului Europei”, se arată într-un răspuns al organismului internațional care ar fi fost obținut de Realitatea TV și citat de Ziare.com.

Tudorel Toader a dat explicaţii în fața senatorilor despre motivele care au dus la regresarea luptei anticorupţie, aşa cum arată raportul experţilor europeni, însă a afirmat că raportul nu a fost realizat în întregime de experți GRECO. Fals, susține însă organismul internațional, care i-a transmis azi ministrului Justiției că raportul nu este unul orientativ, iar recomandările nu sunt, în niciun caz, opționale.

Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de către PNL, pentru a da explicaţii privind raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).

Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a făcut public în luna aprilie Raportul referitor la România în care îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii precum şi privind amendamentele propuse pentru legislaţia penală.

2017 a fost un an sumbru pentru lupta împotriva corupției. Este concluzia organizației anti-corupție a Consiliului Europei, GRECO, şi apare în raportul bilanţ publicat azi. Printre țările care au regresat în lupta anticorupție se află și România.