Live TV

„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Moroșanu după conferința de presă a CAB

Data actualizării: Data publicării:
justitie, ciocanel
Foto: Shutterstock

Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a transmis, joi seară, pe Facebook, un mesaj semnat de 178 de judecători și procurori, unii pensionari, care se declară solidari cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au făcut dezvăluiri privind problemele din sistemul de justiție,  în documentarul Recorder, respectiv în timpul conferinței de presă de joi a conducerii Curții de Apel București.

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Secția pentru Judecători și Secția pentru Procurori, facem următoarele precizări:

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul transmis de judecătoarea Sorina Marinaș și semnat de 178 de magistrați.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul de pe Facebook al judecătoarei Marinaș vine după ce mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis joi, 11 decembrie, un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.

În luna iulie a acestui an, judecătoarea Sorina Marinaș a criticat modul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și membrii forului au ales să comunice public în conflictul dintre magistrați și Guvern pe tema pensionării.

Magistrata a expus mai multe probleme - de la promovările în sistem, hotărâri neredactate cu anii, termene lungi în dosare și efectele prescripției - despre care a susținut că ar trebui recunoscute la nivelul CSM. 

Recorder a publicat, marți seară, pe canalul de YouTube, un documentar intitulat Justiție capturată”, despre starea justiției din România, fenomenul prescripției și efectele centralizării puterii.

Citește și:

VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru judecători: Dacă faptele ar fi adevărate, sistemul judiciar a abdicat

EXCLUSIV Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
4
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (15)
„Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: sute de manifestanți cer demiteri la vârful Justiției și reforme imediate
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la cercetări și presiuni asupra „vocilor critice” din Justiție
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru judecători: Dacă faptele ar fi adevărate, sistemul judiciar a abdicat
Radu Marinescu.
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar”
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM acuză o campanie de destabilizare a Justiției, după dezvăluirile Recorder
Recomandările redacţiei
serghei lavrov la o intalnire
Rusia e pregătită să declare în scris că nu va ataca Europa. Lavrov...
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Rusia la est și SUA la vest. Europa, sub o presiune fără precedent...
Viktor Orban
Guvernul maghiar neagă că Viktor Orban ar lua în considerare...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Șeful NATO, Mark Rutte, spune că Europa trebuie „să se pregătească...
Ultimele știri
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA
Disidentul rus Kara-Murza: „Putin este un criminal. Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, pe lista dorințelor sale de Crăciun”
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fanatik.ro
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț