„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Moroșanu după conferința de presă a CAB

Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a transmis, joi seară, pe Facebook, un mesaj semnat de 178 de judecători și procurori, unii pensionari, care se declară solidari cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au făcut dezvăluiri privind problemele din sistemul de justiție, în documentarul Recorder, respectiv în timpul conferinței de presă de joi a conducerii Curții de Apel București.

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Secția pentru Judecători și Secția pentru Procurori, facem următoarele precizări:

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul transmis de judecătoarea Sorina Marinaș și semnat de 178 de magistrați.

Mesajul de pe Facebook al judecătoarei Marinaș vine după ce mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis joi, 11 decembrie, un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.

În luna iulie a acestui an, judecătoarea Sorina Marinaș a criticat modul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și membrii forului au ales să comunice public în conflictul dintre magistrați și Guvern pe tema pensionării.

Magistrata a expus mai multe probleme - de la promovările în sistem, hotărâri neredactate cu anii, termene lungi în dosare și efectele prescripției - despre care a susținut că ar trebui recunoscute la nivelul CSM.

Recorder a publicat, marți seară, pe canalul de YouTube, un documentar intitulat „Justiție capturată”, despre starea justiției din România, fenomenul prescripției și efectele centralizării puterii.

Editor : Ș.R.