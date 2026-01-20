Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției

Tânărul de 20 de ani, reţinut după ce şi-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanţa, i-a aplicat femeii 40 de lovituri de cuţit în timp ce victima dormea, agresorul comiţând fapta după ce băuse alcool, a declarat, marţi, procurorul criminalist Zafer Sadîc.

După ce şi-a ucis mama, fiul s-a culcat în camera lui, dimineaţa a plecat de acasă şi s-a plimbat prin oraş, a băut o cafea, iar apoi a sunat la poliţie şi a spus ceea ce a făcut.

„Se pare că în cursul nopţii de duminică spre luni, 18 spre 19 ianuarie 2026, undeva în jurul orei 1:00, în locuinţa comună situată într-un cartier din municipiul Constanţa, într-un acces de furie inexplicabilă, fiind şi în stare avansată de ebrietate, inculpatul a ucis-o pe mama sa, în sensul că i-a aplicat acesteia nu mai puţin de 40 de lovituri cu un cuţit, pe toată suprafaţa corpului, aşa încât i-a provocat multiple plăgi înjunghiate la nivel facial, cervical, toracic, abdominal şi la cele patru membre, astfel încât i-a provocat leziuni incompatibile cu viaţa. După ce a ucis-o pe victimă, care se pare că era întinsă pe pat în propriul dormitor, pe întuneric, lovind la întâmplare, inculpatul s-a dus şi s-a culcat în camera lui. Dimineaţa s-a trezit, a început să se plimbe prin oraş, a băut o cafea, s-a gândit câteva ore, iar undeva spre prânz s-a hotărât să se predea", a declarat procurorul, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, se pare că între fiu şi mamă nu a existat o stare conflictuală, femeia reproşându-i acestuia doar că bea prea mult.

„A explicat că ar fi consumat circa jumătate de litru de vodcă pe balconul apartamentului. S-a înfuriat pentru că victima i-a reproşat că bea prea mult. Şi n-a putut explica de ce, de unde a venit această furie, pentru că se certaseră foarte puţin. Victima doar reproşase, ca o mamă, că de ce bea atât de mult. Şi cam atât. A fost găsit şi cuţitul cu care a fost înjunghiată victima, fiind vorba de o un cuţit tip baionetă cu lama de vreo 16 centimetri lungime", a mai spus Sadîc.

Tânărul urmează să fie prezentat marţi, judecătorilor Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie.

Agresorul a terminat Colegiul Naţionale de Arte „Regina Maria" din Constanţa, în prezent fiind şomer. El locuia împreună cu mama după ce părinţii săi divorţaseră.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat luni că poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat, în jurul orei 13:00, că în cursul nopţii trecute şi-ar fi înjunghiat mama.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată. Echipajul medical prezent la faţa locului a constatat decesul victimei. Presupusul autor, un tânăr de 20 de ani, este în custodia poliţiştilor", reieşea din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

