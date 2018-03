Tăriceanu contestă în justiție legalitatea interceptărilor în dosarul Microsoft

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu vrea să demonstreze, în instanţă, că a fost interceptat ilegal în dosarul Microsoft. Este motivul pentru care a deschis la Curtea supremă un proces în care cere anularea deciziilor aceleiaşi instanţe prin care s-au aprobat măsuri de supraveghere tehnică în privinţa sa şi a altor 80 de persoane. Procesul va continua la începutul lunii aprilie.

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului: Am făcut acest lucru pentru că eu consider că respectul pentru drepturile cetăţenilor este elementul principal, este cheia de boltă în care se construieşte o ţară democratică. Sunt foarte mulţi politicieni care pun instituţiile înaintea cetăţenilor. Este o greşeală fundamentală. Nu cetăţenii trebuie să servească instituţiilor, instituţiile trebuie să servească cetăţeni. La noi, din păcate, această practică a ascultării telefoanelor a devenit endemică. Este grav ce s-a întâmplat în aceşti ani, de o amploare nemaivăzută. Nu aveau nimic de a face cu siguranţa naţională şi numai mintea bolnavă a unora care cred că toţi cetăţenii trebuie puşi sub urmărire.