Tatăl lui Vlad Pascu, reacție în dosarul 2 Mai: „Nu cer ca fiul meu să fie liber. Dar la 19 ani nu ești copt”

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au stabilit un nou termen pentru începerea rejudecării dosarului 2 Mai, la cererea avocaților lui Pascu. Procesul trebuia să fie reluat miercuri, după ce, atât Pascu, cât și părinții victimelor, au contestat decizia primei instanțe de judecată. Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, a vorbit miercuri cu jurnaliștii, în ziua în care fiul său a fost adus la Curtea de Apel Constanța. Acesta a declarat că nu cere ca fiul său să fie eliberat pentru că trebuie să își ispășească pedeapsa.

Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: M-am prezentat pentru că trebuie să-i fiu alături, pentru că sunt părinte. Și orice părinte rațional cred că ar face asta. Eu văd lucrurile în felul următor, nu cer ca fiul meu să fie liber, asta să se înțeleagă foarte clar, el trebuie să-și ispășească pedeapsa pe care și-o merită. Ideea care este, este că la 19 ani nu ești copt. Faptul că a luat niște decizii ale unui copil nu le putem aduce ca... nu pot sa spun acuze. Eu consider că nu am greșit pentru că nu am luat eu o decizie vizavi de el, a fost decizia lui.

A fost multă tensiune la Curtea de Apel Constanța, unde astăzi a fost programat primul termen în apel în dosarul tragediei de la 2 Mai. Pentru prima dată în sala de judecată au venit ambii părinți ai lui Vlad Pascu, dar au fost prezenți și rudele tinerilor decedați în accidentul de la 2 Mai.

Vlad Pascu are avocați noi, iar aceștia au cerut ca termenul de astăzi să fie reprogramat pentru că, spun ei, nu au avut timp suficient pentru a studia dosarul. Așa că magistrații constănțeni au fost de acord cu această cerere și au stabilit un nou termen, în data de 21 mai.

În primă instanță, Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, dar toți cei implicați în dosar au contestat această decizie.

