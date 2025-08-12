Teodor Țigan, directorul Romsilva care a luat 100.000 euro primă de pensionare, ar putea fi anchetat de DNA

Fostul director Romsilva Teodor Țigan care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare ar putea fi anchetat de DNA. Potrivit surselor Digi24, s-au făcut mai multe denunțuri la Parchetul General, care au fost redirecționate către procurorii anticorupție.

Surse Digi 24 au declarat că, inițial, jurnaliștii de la România Curată au făcut un denunț pe numele fostului director Romsilva, pe motivul că acesta a primit un bonus de 100.000 euro brut la pensionare. Acest lucru se întâmpla în 2023, iar ulterior s-a angajat ca director la Direcția Silvică Arad, cumulând astfel pensia și salariul.

Directorul general Romsilva în funcție în momentul pensionării lui Teodor Țigan a semnat atunci un document intern care arată clar că acest bonus nu putea fi încasat decât în momentul încetării contractului.

Totodată, sursele afirmă că a mai fost făcut un denunț, de data aceasta de către ministra mediului, Diana Buzoianu, după un control la Romsilva făcut tot în contextul acestor bonusuri semnificative. Au fost găsite și alte nereguli, iar raportul a fost trimis la Parchetul General.

Ambele sesizări au ajuns la procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, pentru că nu erau de competența Parchetului General.

