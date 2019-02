Toader: "Am trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Timmermans, în care i-am prezentat Ordonanţa de modificare a legilor justiţiei"

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi că i-a trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în care i-a explicat motivaţiile pentru fiecare prevedere din Ordonanţa de urgenţă care modifică legile justiţiei, după ce Comisia a adus o serie de observaţii critice pe marginea acesteia, transmite Agerpres.

"Am trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Timmermans, în care i-am prezentat Ordonanţa de modificare a legilor justiţiei", a declarat Toader la Parchetul General, citat de Agerpres.



Întrebat dacă l-a informat pe oficialul CE despre o anchetă în curs în România referitoare la acesta, Toader a spus: "Nu am vorbit şi nu vorbesc despre dosare în curs".



"Deocamdată am trimis scrisoarea către Timmermans şi pe parcurs vă voi da detalii", a adăugat ministrul Justiţiei.



Guvernul a adoptat marţi o ordonanţă de urgenţă care modifică legile Justiţiei şi care se referă, printre altele, la delegările în funcţii de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public, a anunţat ministrul Tudorel Toader.

Întrebat în ziua adoptării OUG cum comentează faptul că guvernul Dăncilă a adoptat o nouă ordonanță de urgență pentru modificarea legilor justiției, Timmermans a spus: "Înainte de a putea comenta trebuie să văd care e OUG. Nu știam că va fi adoptată, o să mă uit deîndata ce voi ajunge la birou".

