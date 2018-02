Politicieni vs. justiție. Topul oamenilor politici cu dosare

Ultima săptămână a adus drumuri la tribunal şi sentinţe pentru doi importanţi politicieni. Darius Vâlcov, consilier al premierului, artizan al programului de guvernare a primit o grea condamnare în primă instanţă. Iar ministrul Dezvoltării Paul Stănescu, s-a prezentat din nou în faţa judecătorilor pentru că DNA cere reluarea unei anchete mai vechi. De altfel, în ultimii ani, oameni politici de toate culorile au fost vizaţi de o serie de anchete. Unii au reuşit să urce într-un top al politicienilor implicaţi în dosare.

Fostul preşedinte al României a reuşit să strângă până la finalul celor două mandate la Palatul Cotroceni aproape 70 de dosare. Majoritatea s-au închis imediat, fiind vorba despre plângeri nefondate. Ulterior, în mai puţin de 10 cazuri s-au făcut cercetări, ba chiar Traian Băsescu a fost pus sub acuzare în unele, însă dosarele au fost închise rând pe rând.

Nicuşor Constantinescu vine din urmă cu 11 dosare, dar şi cu o condamnare definitivă şi alte trei în primă instanţă. Pe locul următor, fugarul Radu Mazăre contabilizează şi el o condamnare în primă instanţă şi alte şase anchete şi procese.

Şi la vârful guvernări sunt probleme cu justiţia. Liviu Dragnea are un proces pe rol, o anchetă la DNA în care i s-a blocat averea şi o condamnare cu suspendare în cazier. Artizanul programului de guvernare Darius Vâlcov are trei proces pe rol, cu o condamnare proaspăt dictată, opt ani de închisoare în primă instanţă. Elena Udrea are şi ea drumuri la tribunal de făcut - trei procese pe rol şi o condamnare decisă anul trecut pe care avocaţii fostului ministru încearcă să o anuleze. Fostul premier Victor Ponta are un proces care, la finalul lunii, s-ar putea soluţiona în primă instanţă. Mai are o anchetă de corupţie în investigaţie la DNA. Preşedintele Senatului este şi el judecat într-un dosar de mărturie mincinoasă care s-ar putea soluţiona în perioada următoare, audierile fiind aproape de final.