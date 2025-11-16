În cazul pensiilor magistraților este nevoie ca cele două tabere să găsească o soluție de mijloc, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie mediatorul dintre guvern și reprezentanții din Justiție, a mai declarat, la emisiunea „Briefing” fostul șef al statului.

„Numai prin negociere. Este clar că ambele părți s-au rigidizat și ambele părți trebuie să înțeleagă că o soluție de mijloc trebuie acceptată. Nu văd altă variantă a rezolvării lucrurilor. În cazul în care nu se găsește o soluție negociată, foarte probabil, premierul va depune asumarea de răspundere din nou la Curtea Constituțională. Ce va fi, vom vedea”, a spus Traian Băsescu.

„Probabul vom avea arrbitru constituțional care va spune: asta e. E bine sau nu e bine? Dacă nu e bine, nu luăm cei 230 de milioane de euro. Dacă e bine, le luăm. Depinde ce va scrie Bolojan în documentul pe care își asumă răspunderea”, a continuat el.

„Dar aș vrea să subliniez și altceva. Problema nu-s cei 230 de milioane (de euro din PNRR, n.r.) raportat la cât a pierdut România din cauza incompetenței guvernelor. Problema este că trebuie evitată o separare a unei puteri în stat. În toate statele democratice, cele trei puteri - puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească - cooperează și se și întrepătrund în anumite legislații. Spre exemplu, în Statele Unite, judecătorii federali îi numește președintele Statelor Unite, deci, în cea mai mare democrație, și asta nu le afectează independența, pentru că independența ține de conștiința lor, nu ține de cine i-a numit.

Deci avem puterea judecătorească care a reușit practic să se separe de celelalte. Trebuie evitat să se separe. Asta mi se pare mie mai important decât sumele pe care le vehiculează toată lumea. Mă uit la comunicate, la agresivitate și parcă ar fi o putere care nu-i parte a statului. E o putere ruptă de de stat, or acest lucru nu poate fi acceptat”, a spus Băsescu.

În opinia sa, președintele „este singurul care are responsabilitatea și autoritatea de a încerca să corecteze alunecările astea în decor”. El a amintit că Nicușor Dan a primit 6 milioane de voturi de la alegători, ceea ce îl legitimează pentru a fi mediator.

El a spus că ar face până la 10 ture de mediere cu magistrații, pentru a ajunge la un acord în privința pensiilor acestora.

„Ne întâlnim până obosim”, a conchis el.

Editor : M.B.