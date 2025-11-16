Live TV

Exclusiv Traian Băsescu, despre pensiile magistraților: Problema nu sunt sunt banii din PNRR, ci că puterea judecătorească e ruptă de stat

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos

În cazul pensiilor magistraților este nevoie ca cele două tabere să găsească o soluție de mijloc, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie mediatorul dintre guvern și reprezentanții din Justiție, a mai declarat, la emisiunea „Briefing” fostul șef al statului.

„Numai prin negociere. Este clar că ambele părți s-au rigidizat și ambele părți trebuie să înțeleagă că o soluție de mijloc trebuie acceptată. Nu văd altă variantă a rezolvării lucrurilor. În cazul în care nu se găsește o soluție negociată, foarte probabil, premierul va depune asumarea de răspundere din nou la Curtea Constituțională. Ce va fi, vom vedea”, a spus Traian Băsescu.

„Probabul vom avea arrbitru constituțional care va spune: asta e. E bine sau nu e bine? Dacă nu e bine, nu luăm cei 230 de milioane de euro. Dacă e bine, le luăm. Depinde ce va scrie Bolojan în documentul pe care își asumă răspunderea”, a continuat el.

„Dar aș vrea să subliniez și altceva. Problema nu-s cei 230 de milioane (de euro din PNRR, n.r.) raportat la cât a pierdut România din cauza incompetenței guvernelor. Problema este că trebuie evitată o separare a unei puteri în stat. În toate statele democratice, cele trei puteri - puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească - cooperează și se și întrepătrund în anumite legislații. Spre exemplu, în Statele Unite, judecătorii federali îi numește președintele Statelor Unite, deci, în cea mai mare democrație, și asta nu le afectează independența, pentru că independența ține de conștiința lor, nu ține de cine i-a numit.

Deci avem puterea judecătorească care a reușit practic să se separe de celelalte. Trebuie evitat să se separe. Asta mi se pare mie mai important decât sumele pe care le vehiculează toată lumea. Mă uit la comunicate, la agresivitate și parcă ar fi o putere care nu-i parte a statului. E o putere ruptă de de stat, or acest lucru nu poate fi acceptat”, a spus Băsescu.
În opinia sa, președintele „este singurul care are responsabilitatea și autoritatea de a încerca să corecteze alunecările astea în decor”. El a amintit că Nicușor Dan a primit 6 milioane de voturi de la alegători, ceea ce îl legitimează pentru a fi mediator.

El a spus că ar face până la 10 ture de mediere cu magistrații, pentru a ajunge la un acord în privința pensiilor acestora.

„Ne întâlnim până obosim”, a conchis el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
4
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu...
traian basescu in studioul digi24
Alegeri locale 2025. Traian Băsescu: Bucureștenii au pe cine alege...
nicusor dan sorin grindeanu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi...
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, despre alegerile Primăria Capitalei: „Am un favorit. E o cursă în patru, fiecare poate câştiga”
Nicușor Dan spune că există „un grad de flexibilitate” al Comisiei Europene pe jalonul din PNRR privind pensiile speciale
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicușor dan
Ce spune Nicușor Dan despre o revizuire a Constituției propusă de Ludovic Orban ca soluție la problema pensiilor magistraților
traian basescu face declaratii
Băsescu, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Simt revolta și cred că orice român o simte”. Mesajul pentru Rogobete
nicusor dan vlad voiculescu
Nicușor Dan, despre dosarul în care Vlad Voiculescu e urmărit penal: „Nu ne putem baza pe suspiciuni care se întind ani de zile”
Nicușor Dan
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne arată calea spre renaştere şi reconstrucţie
ilie bolojan face declaratii
Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i...
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până...
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu” înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu