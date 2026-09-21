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Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază ceva. Parcă ar fi ordonat”

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Calin Georgescu este insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026 / Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul preşedinte Traian Băsescu acuză „spectacolul” oferit de Justiţie în cazul fostului candidat la preşedinţie Călin Georgescu, ridicat luni şi reţinut de procurorii DIICOT. „Măcar la Kovesi erau spectacolele ei, aici suntem în faţa unui spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate”, a spus Traian Băsescu.

„Trebuie să recunoaştem că nici măcar în vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Kovesi era promptă. În cazul lui Georgescu e reclamaţia de acum doi ani şi tu îl scoţi cu cătuşe astăzi şi dai drumul şi la informaţii din dosar, anunţi şi presa să fie prezentă când năvăleşti la percheziţia de acasă, un spectacol pe care eu l-am respins şi în timpul doamnei Kovesi, îl resping şi acum. Numai că acum îl fac exact cei care au criticat ce făcea Kovesi”, a declarat Traian Băsescu luni seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

El s-a arătat convins că faptele de care Georgescu este acuzat există, însă s-a întrebat cine a „ordonat” expunerea lui Georgescu.

„Ca şi în timpul lui Kovesi, şi în cazul de faţă nişte fapte există, adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiţie cu spectacol şi nu se face cu decenţă? Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile. (...) Spectacolul de astăzi este un spectacol, parcă ar fi un spectacol ordonat. Măcar la Kovesi erau spectacolele ei, aici suntem în faţa unui spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore.

La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen. 

Editor : B.P.

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