Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul”

Claudiu Crețu. Foto: Inquam Photos/ Gyozo Baghiu
„Sărăcimea care-i pe la ELCEN..” Mită de zeci de mii de lei cash într-un caz. Sute de mii de euro pentru un teren în alt caz

Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă, cum obțineau directorii ELCEN mita și cum îi jigneau afaceriștii implicați în dosar. 

Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro că directorul comercial al ELCEN, Andrei Cristian Zamfiroi, ar fi urmărit mai degrabă din această poziție propriile interese economice.

În același timp, Zamfiroi ar fi fost omul de legătură cu afaceriștii implicați în acest dosar și ar fi fost cel care ar fi intermediat o mită de 40.000 de lei către directorul ELCEN, Claudiu Crețu, potrivit surselor judiciare.

Între Zamfiroi și Crețu exista o relație de încredere, au mai explicat surse judiciare pentru Digi24.ro.

„Sunt om de echipă, adică nu-s individualist, știi? Să mă simt io bine prin nefericirea altora, știi aicea, știi? Adică aș prefera „Avem o pizza?!” „Da” *înjurătură*, mâncăm toți! Câte-o felie, sau câte juma` de felie, dacă suntem mai mulți, știi?!”, i-ar fi transmis Zamfiroi lui Crețu, în cadrul unei discuții interceptate, potrivit surselor judiciare. 

„Sărăcimea care-i pe la ELCEN..”

Acest lucru reiese dintr-un caz documentat de procurori. În iulie, Andrei Cristian Zamfiroi s-ar fi dus personal în biroul lui Valeriu Slivinschi (cetățean moldovean, unul dintre afaceriștii implicați în dosarul DNA) unde ar fi primit 40.000 de lei cash pentru directorul ELCEN, Claudiu Crețu.

  • Valeriu Slivinschi, alături de frații lui, controlează un grup de firme care aveau contracte cu ELCEN și Termoenergetica. Grupul de firme ar fi colaborat în trecut cu companii din Rusia și ar fi intrat pe piața din România pentru a obține contracte în infrastructura de energie din țară. 
  • Potrivit unor surse judiciare, firmele familiei Silivinschi ar fi câștigat mai multe licitații publice pe fondul prieteniei cu directorii ELCEN/Termoenergetica. Ar fi vorba de contracte de lucrări la Centrale din București, în valoare de milioane de euro. 
  • Surse judiciare susțin că grupul de companii TEP ar întocmi caietele de sarcini și documente necesare pentru licitațiile ELCEN (deși acest lucru ar trebui făcut de autoritatea care contractează, în speță ELCEN) și ridică prețul de licitație prin oferte supraevaluate;
  • Facturile supraevaluate ar fi plătite ulterior de ELCEN, însă, în interiorul companiei ar exista documente care ar arăta costul real al lucrărilor. Diferența dintre prețul lucrărilor supraevaluate și prețul lucrărilor reale ar ajunge apoi, sub formă de mită (prin cash sau contracte fictive între companii), la Crețu sau Zamfiroi, potrivit surselor judiciare. Costurile ar fi fost majorate fictiv chiar și cu 30%.

Surse judiciare au mai explicat că Zamfiroi ar fi vorbit cu Slivinschi inclusiv despre cum să saboteze o companie competitoare - să îi oprească energia electrică sau să îi viruseze calculatoarele, astfel încât firma respectivă să nu poată participa la licitația online organizată de ELCEN, iar câștigătorul să fie o companie din grupul TEP.

Atitudinea directorilor ELCEN, Zamfiroi și Crețu, i-ar fi supărat pe frații Slivinschi în mai multe rânduri. Surse judiciare au mai explicat pentru Digi24.ro că există interceptări în care aceștia îi jignesc pe directorii ELCEN.

„Sărăcimea care-i pe la Elcen, că (înjurătură) ai venit cu Rolls-ul (...) Aicea-n România e ț*** de-asta, încă se pune botu să…vinde imaginea, impresia, beșinile (....) Boșorogi, comuniști, (înjurătură). Vine la tot gata și încă pune condiții! (...) I-am zis, dacă nu îmi dădeai speranțe (înjurătură), ne mobilizam altfel! Veneam cu alte abordări, alte opțiuni”, este o convorbire dintre frații Slivinschi, după o întâlnire cu directorii ELCEN, potrivit surselor judiciare.

În același timp, surse apropiate anchetei au mai explicat că în interiorul companiei existau plângeri cu privire la faptul că Slivinschi nu reușea să se înțeleagă din prima cu directorii ELCEN și că le era greu să facă diverse artificii fiscale pentru a masca activitatea infracțională.

Mită de zeci de mii de lei cash într-un caz. Sute de mii de euro pentru un teren în alt caz

Revenind la mita de 40.000 de lei, banii scoși cash de la bancomat de către angajați ai grupului de firme, ar fi fost dați de Valeriu Slivinschi pentru ca ELCEN să plătească mai multe facturi către companiile din grupul TEP, potrivit surselor judiciare. 

După ce Andrei Zamfiroi ar fi luat cei 40.000 de lei cash de la Slivinschi, s-ar fi întâlnit în mașina de serviciu cu Claudiu Crețu și i-ar fi dat plicul cu bani, au relatat surse apropiate anchetei. 

Crețu s-ar fi dus în aceeași zi în Brăila și i-ar fi dat cei 40.000 de lei tatălui său, pentru a cumpăra un apartament. 

Există și alte cazuri în care Cristian Zamfiroi ar fi negociat mită cu alți reprezentanți ai altor companii. Într-un alt caz ar exista interceptări în care Zamfiroi vorbește din biroul lui cu un reprezentant al unei companii care urma să obțină un contract cu ELCEN, au mai explicat surse judiciare.  

Surse apropiate anchetei susțin că Zamfiroi ar fi perceput „taxe” în nume propriu, sume pe care le scria pe un bilețel în cadrul acestor discuții.

După cum susține DNA în comunicatul oficial, Claudiu Crețu, cu ajutorul lui Andrei Zamfiroi, ar mai fi cerut 1,5 milioane de euro de la un reprezentant al unei companii „în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective”. Este vorba de un teren situat în Sectorul 3, lângă CET SUD, de 31.000 de metri pătrați.

Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi au fost plasați sub control judiciar.

