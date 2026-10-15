Trei minori, de 16 și 17 ani, sunt cercetați penal de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru infracțiuni legate de propaganda teroristă, potrivit unui comunicat transmis de parchetul specializat în astfel de cazuri.

Potrivit DIICOT, este vorba de trei minori, doi în vârstă de 16 ani și unul în vârstă de 17 ani. Cei trei sunt acuzați de următoarele infracțiuni:

accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, în mediul online;

deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

În acest dosar, au fost făcute percheziții în Constanța, Galați, Alba și Iași. Cercetările sunt realizate de reprezentanți DIICOT și SRI.

Sursă foto: DIICOT Deschide galeria foto

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, aceștia au accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă în favoarea unor organizații teroriste. De asemenea, suspecții au deținut astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg”, a transmis DIICOT.

Potrivit procurorilor, unul dintre minori a întocmit și un ghid „cu reguli de conduită pe care un susținător/luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă, informații referitoare la metodele utilizate de către serviciile de informații în cazul persoanelor suspecte de implicarea în acțiuni cu caracter terorist, sfaturi privind interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile”.

„În redactarea acestora, suspectul a utilizat mai multe articole publicate pe o platformă online cu scop propagandistic aparținând unei organizației teroriste în cadrul căreia sunt distribuite comunicate oficiale ale unor canale de presă și materiale media de propagandă ideologică, lansate de către susținătorii acesteia”, potrivit DIICOT.

DIICOT: „Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România”

Pe lângă anunțul despre acest dosar, DIICOT arată că „radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România”.

Tinerii, în special adolescenții, reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane expuse radicalizării, iar mediul online contribuie la acest fenomen îngrijorător, mai subliniază reprezentanții parchetului specializat în astfel de infracțiuni.

„Dezvoltarea exponențială a tehnologiei în domeniile IT și comunicații asigură în prezent o interconectare facilă și rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, si intensificarea schimbului de idei și concepții, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste”, potrivit DIICOT.

Tinerii, în special, pot deveni „susceptibili la radicalizare și la propaganda organizațiilor extremiste/teroriste” din cauza unor factori (cum ar fi faptul că la această vârstă sunt în căutarea unor idealuri și a unor figuri cu care să se identifice), mai arată procurorii.

„Adolescenții și tinerii pot fi victime ale radicalizării, dacă nu sunt ghidați constant de un sistem solid de valori familiale, civice și culturale și dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit.

Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităților la propaganda extremista, inclusiv in mediul online, dezvoltarea gândirii critice și conștientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale”, a mai transmis DIICOT.

Editor : M.G.