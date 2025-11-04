Live TV

Trei condamnați celebri ies din închisoare: Sebastian Vlădescu, Ionuţ Costea și Darius Vâlcov, eliberați pentru prescripția faptelor

Sebastian Vlădescu
Sebastian Vlădescu a fost acuzat pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de trafic de influență, pe vremea când era ministru de Finanțe. Foto: Inquam Photos/George Călin
Darius Vâlcov trebuie să achite suma de 6.200.000 lei Sebastian Vlădescu avea o condamnare de 7 ani şi 4 luni pentru luare de mită Cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar 4 luni după gratii

Trei condamnați celebri ies din pușcărie. Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov urmează să fie eliberați. Totul după o decizie a Instanței Supreme. Magistrații au admis o cale extraordinară de atac și au constatat că faptele erau prescrise.

Fostul primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov, va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris. Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei, fiind extrădat în ţară în august 2023 şi încarcerat la Penitenciarul Rahova. După ce a executat doar o treime din pedeapsă, Vâlcov a obţinut marţi anularea condamnării, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie, decizia fiind luată de un complet format din judecătorii Alin Sorin Nicolescu, Ioana Bogdan, Valerica Voica, Isabelle Tocan şi Luminiţa Criştiu-Ninu.

Darius Vâlcov trebuie să achite suma de 6.200.000 lei

Rămâne ca Darius Vâlcov să achite suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa.

"Reamintim că, într-un stat de drept, justiţia funcţionează după reguli, nu după circumstanţe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate sau de percepţia publică, instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, dovadă de independenţă a justiţiei, garanţiile pentru cetăţenii obişnuiţi, ca şi pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleaşi în faţa legii. Soluţiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituţionale care face parte din ordinea de drept", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar, care a explicat că judecătorii au aplicat în acest caz o decizie a Curţii Constituţionale.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare de 7 ani şi 4 luni pentru luare de mită

Și fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, vor fi eliberaţi din penitenciar, a decis, marţi, un complet de judecători condus de şefa Instanţei supreme, Lia Savonea, care a constatat că faptele pentru care au fost condamnaţi cei doi s-au prescris.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare definitivă de 7 ani şi 4 luni închisoare pentru luare de mită, iar Mircea Ionuţ Costea executa o pedeapsă de 6 ani pentru complicitate la luare de mită, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro primită de la compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti - Constanţa.

Decizia a fost luată de un completul format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean, Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie.

"Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligaţiile civile şi măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat. Astfel, în cauzele menţionate s-a dispus, după cum urmează: inculpaţii Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea rămân să plătească sumele de 3.990.248 lei şi de 65.000 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, şi confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la acelaşi inculpat; sumele de 3.121.328 lei şi de 1.919.900 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Mircea Ionuţ Costea. Totodată, au fost menţinute măsurile asiguratorii instituite până la concurenţa sumelor confiscate, rezultând că măsurile civile dispuse totalizează 7.111.577 lei şi 4.161.9000 euro", a anunţat purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar, citat de Agerpres.

Cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar 4 luni după gratii

Sebastian Vlădescu se află în închisoare din luna mai 2023, în timp ce cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar patru luni după gratii. El a plecat din România înainte de pronunţarea sentinţei, fiind prins şi adus din Turcia în luna iunie a acestui an.

În esenţă, în cererea de recurs în casaţie, fostul ministru al Finanţelor a susţinut că infracţiunea pentru care a fost condamnat (luare de mită) s-a prescris. În acest caz a fost aplicabilă o decizie adoptată în luna ianuarie de un complet de la ICCJ, din care a făcut parte şi Lia Savonea, prin care s-a stabilit că, în cazul infracţiunii de luare de mită, termenul de prescripţie se calculează de la data pretinderii mitei, iar nu de la data primirii efective a sumelor de bani sau a ultimei tranşe.

