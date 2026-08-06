Live TV

Trei persoane au fost trimise în judecată după ce au adus în România arme letale cumpărate din Turcia

Data publicării:
pistol de jucărie
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul General într-un dosar în care sunt acuzate că ar fi introdus ilegal în România arme letale cumpărate din Turcia.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi a muniţiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.

Conform rechizitoriului, în perioada 17-25 septembrie 2025, două dintre persoanele trimise în judecată ar fi cumpărat din Turcia zece arme de foc letale, cu ţeavă lungă şi lisă, pe care le-au predat celei de-a treia, şofer de tir, care le-a transportat şi introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu, ascunse în remorca camionului.

Armele sunt de calibrul 12, cu ţeavă lisă şi percuţie centrală, concepute pentru a utiliza muniţie letală, care funcţionează pe baza forţei de expansiune a gazelor şi sunt în stare de funcţionare, au explicat anchetatorii.

În perioada 9-16 octombrie 2025, aceleaşi două persoane ar mai fi cumpărat din Turcia şapte pistoale.

„Acestea au fost expediate ilegal în România, prin intermediul celui de-al treilea inculpat, şofer de tir, care a transportat armele şi le-a introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu”, a precizat Parchetul General.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Găeşti, instanţa competentă să judece cauza.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
dragoi 1
3
Cine este românca Alecsandra Drăgoi, tânăra care a realizat fotografia oficială a noului...
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
4
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
sebastian stan
5
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis...
La 3 ani de la divorț, "cea mai frumoasă actriță din lume" și-a găsit liniștea
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, "cea mai frumoasă actriță din lume" și-a găsit liniștea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nadhezna cargo Turkey
Două nave civile ale unor companii turcești, atacate cu drone în Marea Neagră. Ankara cere Rusiei și Ucrainei măsuri urgente
Turkish fighter jet KAAN conducts maiden flight
Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă
profimedia-1119703365
Alertă în Turcia: Incendii de vegetație afectează regiuni turistice de pe litoralul Mării Mediterane și al Mării Egee
Diana Buzoianu
Parchetul General o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
sigla PNL inquam george calin
Primul mesaj al PNL după ce social-democrații au dat în judecată Guvernul Bolojan: „PSD sabotează practic România”
Recomandările redacţiei
barja
Au fost reluate operațiunile pentru scufundarea celor patru barje în...
Moodys investors service
Șeful Consiliului Fiscal: Moody's poate să țină cont de un precedent...
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită dacă Dunărea continuă...
primarul ionel ciocan din gaujani
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă...
Ultimele știri
Germania acuză un atac hibrid după incidentul cu dronă de pe aeroportul Leipzig: „E un nou nivel de pericol”
PSD nu susține demersul AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Ghigiu: „Criza guvernamentală e suficientă”
Mesaj optimist al premierului Peter Magyar în criza provocată de Dunăre. Ce se întâmplă cu centrala nucleară Paks
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O poveste superbă, o dragoste eternă. Pierce Brosnan și soția lui sărbătoresc 25 de ani de căsnicie: "Ce...
Cancan
Au DIVORȚAT, după 2 ani de căsnicie! Vestea momentului în showbiz😮
Fanatik.ro
Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv
Adevărul
Amenințările lui Trump nu mai sperie lumea. Cum tratează capitalele lumii retorica Casei Albe
Playtech
Cum a ajuns România una dintre cele mai vulnerabile țări din regiune din punct de vedere energetic. Ce ne...
Digi FM
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!" Reacţii după ce un bărbat a desenat o declaraţie de dragoste pe o stâncă, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Suma uriașă care i se reține lui Cornel Dinu din pensie, după ce a pierdut procesul cu finul său, pe care l-a...
Pro FM
Lora, probleme de sănătate la 44 de ani. Artista a publicat raportul medical: „Urmează cel puțin 10 ședințe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Matt Damon, frumoasa balului într-o rochie albastru regal, mulată pe corp. Luciana a furat atenția...
Adevarul
Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi...
Newsweek
România poate ajunge vineri în „junk”. Economist: Indexarea pensiilor ar putea fi anulată. Salariile, reduse
Digi FM
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Documentele partenerei lui Nicușor Dan au fost făcute publice
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Antonio Banderas, declarație surpriză despre infarctul care i-a schimbat viața: „Cel mai bun lucru care mi...
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”