Trei persoane au fost trimise în judecată după ce au adus în România arme letale cumpărate din Turcia

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul General într-un dosar în care sunt acuzate că ar fi introdus ilegal în România arme letale cumpărate din Turcia.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi a muniţiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.

Conform rechizitoriului, în perioada 17-25 septembrie 2025, două dintre persoanele trimise în judecată ar fi cumpărat din Turcia zece arme de foc letale, cu ţeavă lungă şi lisă, pe care le-au predat celei de-a treia, şofer de tir, care le-a transportat şi introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu, ascunse în remorca camionului.

Armele sunt de calibrul 12, cu ţeavă lisă şi percuţie centrală, concepute pentru a utiliza muniţie letală, care funcţionează pe baza forţei de expansiune a gazelor şi sunt în stare de funcţionare, au explicat anchetatorii.

În perioada 9-16 octombrie 2025, aceleaşi două persoane ar mai fi cumpărat din Turcia şapte pistoale.

„Acestea au fost expediate ilegal în România, prin intermediul celui de-al treilea inculpat, şofer de tir, care a transportat armele şi le-a introdus ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu”, a precizat Parchetul General.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Găeşti, instanţa competentă să judece cauza.

Editor : B.P.