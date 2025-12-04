Live TV

Trei persoane sunt urmărite penal de procurori, după ce au amenințat cu moartea magistrați români

Data publicării:
justitie, ciocanel
Foto: Shutterstock

Trei persoane fizice sunt urmărite penal de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) după ce au amenințat cu moartea magistrați români și membrii de familie a acestora. Este vorba de trei dosare distincte care vizează infracțiunea de instigare publică. 

„Infracțiunile care fac obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârșească infracțiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraților români și/sau a membrilor de familie ori a apropiaților acestora”, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cele trei dosare penale au fost deschise în urma unui denunț formulat de Consiliul Superior al Magistraturii în septembrie 2025.

„Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor, în sensul instigării directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, reclama CSM în luna septembrie.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla csm de la intrare in institutie
Noul șef CSM: Justiţia independentă e un drept al cetăţeanului, nu privilegiu al magistratului. Realitatea socială aduce noi provocări
sedinta guvern
Guvernul își va angaja marți răspunderea privind legea pensiilor magistraților, în fața Parlamentului, de la ora 14:30
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui Grindeanu. Ce spune despre CV-ul lui Moșteanu
bani-lei-1536x866
Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot...
isw
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme...
Captura
Alunecare de teren pe DN1. Ciprian Șerban: Vina aparține...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald...
Ultimele știri
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”
Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...