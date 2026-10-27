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Trei persoane trimise în judecată într-un dosar cu un prejudiciu de 3,5 milioane de euro din fondurile UE pentru fermieri

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Foto: Profimedia Images
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Procurorii Parchetului European au trimis în judecată, la Tribunalul Bucureşti, trei persoane acuzate de fraudă cu fonduri nerambursabile din partea UE, vizând 237 de proiecte destinate sprijinirii micilor ferme şi a tinerilor fermieri. Un consultant ar fi depus documente false şi inexacte la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), în numele unor societăţi comerciale şi întreprinderi familiale. 30 de persoane au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

„Ancheta a scos la iveală sute de proiecte depuse pentru obţinerea de finanţare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), fonduri menite să sprijine instalarea tinerilor fermieri şi dezvoltarea micilor exploataţii agricole. Potrivit probelor, un consultant – principalul inculpat în acest caz – a depus documente false şi inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorităţii contractante, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), în numele unor societăţi comerciale şi întreprinderi familiale”, anunţă, marţi, Parchetul European, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

EPPO a precizat că valoarea totală a finanţării solicitate s-a ridicat la aproximativ 5,7 milioane de euro (27,7 milioane de lei), prin intermediul celor 237 de cereri de finanţare identificate, până în prezent, ca fiind frauduloase.

Dintre acestea, 170 de proiecte au primit finanţare, cauzând un prejudiciu estimat bugetului UE în valoare de 3,5 milioane de euro (16,8 milioane de lei).

„Printre cei trei inculpaţi se numără principalul suspect – un consultant care a fost arestat în luna mai 2026 – şi alte două persoane faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani”, precizează procurorii.

Aceştia anunţă că alte 30 de persoane şi-au recunoscut faptele şi au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, procedurile legale în acest sens fiind în curs de desfăşurare.

În plus, zeci de alte persoane au fost vizate de anchetă, fiind suspectate că au acceptat – în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% şi 15% din valoarea totală a proiectului – ca cereri de finanţare frauduloase să fie depuse în numele lor.

Investigaţia a fost desfăşurată de EPPO la Bucureşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Structura de sprijin pentru procurorii europeni delegaţi în România, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Editor : B.E.

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