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Tribunalul Bucureşti discută azi contestaţia lui Ciprian Ciucu faţă de controlul judiciar dispus de DNA

Data publicării:
BUCURESTI - DNA - CIPRIAN CIUCU - 17 IUN 2026
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, pleacă de la sediul DNA, București, 18 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Tribunalul Bucureşti judecă, miercuri, contestaţia primarului general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, faţă de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită.

Contestaţia a fost depusă pe 19 iunie.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Pe 18 iunie, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, alături de trei oameni de afaceri, având mai multe obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti.

În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, spun procurorii.

Editor : C.L.B.

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