Tribunalul Covasna suspendă tăierile de posturi din primării din reforma Guvernului Bolojan

Motivele invocate de sindicatul SCOR

Tribunalul Covasna a suspendat aplicarea ordinului prefectului județului privind reducerea numărului de posturi din primării cu 30%, în baza ordonanței de urgență 7/2026 emisă de Guvernul Bolojan, după o acțiune în instanță formulată de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

SCOR, care a deschis procesul alături de Asociația Comunelor din România, a transmis, într-un comunicat de presă, că a obținut „suspendarea unui ordin care ducea la tăieri de personal făcute greșit și peste limitele legii”.

Decizia Tribunalului Covasna, pronunțată în dosarul nr. 377/119/2026, suspendă Ordinul Prefectului nr. 52/12 martie 2026, prin care a fost stabilit numărul maxim de posturi din primării, în contextul reformei administrative care prevedea reducerea cu 30% a personalului, mai arată documentul SCOR.

„Suspendarea este executorie de drept și rămâne valabilă până la soluționarea pe fond a cererii de anulare”, a mai precizat sindicatul.

SCOR a susținut că aplicarea OUG 7/2026 a fost realizată incorect la nivelul prefecturilor, prin cumularea unor reduceri succesive de personal și ignorarea unor prevederi de protecție pentru comune.

„S-au aplicat tăieri suplimentare, din pix, ajungându-se în unele cazuri la primării cu doar 6–8 posturi, ceea ce înseamnă practic blocarea funcționării acestora”, mai arată sindicatul.

Decizia instanței din Covasna vine după ce Sindicatul Național SCOR și Asociația Comunelor din România au contestat ordinul emis de Prefectura Covasna. Ei au motivat că reducerea de personal din administrația locală a fost aplicată „abuziv și excesiv”, peste prevederile ordonanței de urgență 7/2026.

Reclamanții au argumentat că, deși Guvernul a impus o tăiere de 30% a posturilor din primării, la nivelul prefecturilor aceasta ar fi fost cumulată cu o reducere anterioară de 10%, ceea ce ar fi dus la scăderi mult mai mari decât cele prevăzute inițial.

În unele cazuri, au susținut aceștia, primăriile au rămas cu doar șase-opt posturi, inclusiv funcțiile de conducere.

SCOR a mai motivat că aplicarea reformei s-a făcut pe baza unor „clarificări” transmise de la nivel guvernamental, care ar depăși prevederile legii, și că nu au fost respectate pragurile minime de personal prevăzute pentru comune.

Organizația a vorbit despre o „demolare administrativă” a unor unități locale mici.

Tribunalul Covasna a apreciat că există indicii privind posibila nelegalitate a ordinului prefectului și a decis suspendarea executării acestuia până la soluționarea pe fond a procesului.

În dosar este invocat inclusiv riscul de reducere accelerată a personalului și afectarea funcționării administrației locale.

Hotărârea nu este definitivă, însă este executorie.

Editor : Ana Petrescu

