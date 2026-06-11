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Tribunalul Militar amână cu câteva zile pronunţarea sentinţei în dosarul 10 August

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Tribunalul Militar București Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Acuzaţii de abuz în serviciu

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar Bucureşti a amânat pentru luni, 15 iunie, pronunţarea sentinţei în primă instanţă în dosarul 10 August, în care foşti şefi ai Jandarmeriei sunt judecaţi pentru reprimarea violentă a manifestanţilor la protestul din august 2018.

La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanţa să asculte ultimul cuvânt al inculpaţilor, însă colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile, dar şi avocaţii acestora nu s-au prezentat în sala de judecată joi, în încercarea de a obţine o amânare a dezbaterilor, notează Agerpres. 

Singurul prezent dintre foştii şefi ai Jandarmeriei a fost Laurenţiu Cazan, care a declarat că şi acum, la opt ani de la incidentele din Piaţa Victoriei, consideră că a procedat corect.

Procurorul de şedinţă a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foşti şefi ai Jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanţe agravante.

Astfel, pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile procurorul a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurenţiu Cazan a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, şi anume, închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii, având în vedere atitudinea acestuia în timpul procesului - a fost singurul dintre cei trei care a dat o declaraţie în faţa instanţei, dar şi faptul că pentru una dintre infracţiuni a intervenit prescripţia.

Faptele s-au prescris în cazul altor şapte jandarmi trimişi în judecată pentru purtare abuzivă.

În opinia procurorului, chiar dacă o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenţiei în forţă a autorităţilor.

Acuzaţii de abuz în serviciu

În luna august 2023, foştii şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces.

Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul acestei structuri, şi colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, sunt acuzaţi de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. şef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin şi plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceştia sunt acuzaţi de purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune.

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei - aproximativ 30.000 persoane, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată iar folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe - poate fi considerată drept un tratament „inuman” şi „degradant”.

Editor : C.L.B.

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