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Tribunalul Timiş a respins cererea lui Dominic Fritz de a suspenda ordinul de prefect prin care i-a încetat mandatul de primar

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dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Solicitarea lui Dominic Fritz de suspendare a ordinului emis de prefect, prin care s-a constatat încetarea mandatului său de primar al Timişoarei, a fost respinsă de către magistraţii de la Tribunalul Timiş, ca neîntemeiată. Decizia nu este definitivă.

În privinţa solicitării privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, instanţa a amânat pronunţarea pentru 16 noiembrie.

„Respinge cererea de suspendare a executării Ordinului nr.960/02.10.2026 formulată de reclamantul Fritz Dominic Samuel ca neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de Ia comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Timiş. Amână pronunţarea cu privire la cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene la data de 16.11.2026, când pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, se arată în decizia judecătorilor, consultată de News.ro.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Timişoara.

Dominic Fritz a rămas fără funcţia de primar al Timişoarei la începutul lunii octombrie 2026, după ce a pierdut procesul cu ANI, care îl declarase în conflict de interese.

În anul 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care i-a dat lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

După ce Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI, prefectul de atunci al judeţului Timiş, Paul Finta (USR), a emis un ordin prin care primarului i se reducea salariul cu 10 la sută timp de 3 luni. La scurt timp după pierderea acestui proces, însă, a intrat în vigoare şi Legea ANI în baza căreia Dominic Fritz a rămas fără mandat.

Editor : B.P.

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