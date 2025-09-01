Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr drogat, plasat în arest la domiciliu. Decizia poate fi contestată

Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti. Maru a fost arestat preventiv în aprilie 2025, iar acum instanţa a înlocuit această măsură cu cea a arestului la domiciliu.

Potrivit judecătorilor, Duma este obligat să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei ori de câte ori este chemat şi are interdicţie să comunice cu doi martori în dosar. Decizia Tribunalului Capitalei poate fi contestată în 48 de ore atât de procurori, cât şi de inculpat. Alături de Maru, a fost trimisă în judecată şi o tânără acuzată că i-a vândut victimei 12-18 comprimate de metadonă, un drog de mare risc. Femeia se afla sub tratament şi ridicase în aceeaşi zi 100 de astfel de pastile, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor, transmite News.ro.

„Înlocuieşte măsura arestării preventive, dispusă faţă de inculpatul Duma Tudor (...) cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bucureşti.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul este obligat să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat şi are interdicţie să comunice, direct sau indirect, cu doi martori în cauză.

Instanţa atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care încalcă obligaţiile care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

„Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul, în vederea prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa - Poliţia Sectorului 2 Bucureşti şi instanţa de judecată”, se arată în decizia instanţei.

„Dispune punerea în libertate a inculpatului, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu este arestat preventiv sau deţinut în altă cauză. (...) Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare, pentru procuror şi inculpat”se mai arată în aceeaşi decizie.

Tudor Duma a fost arestat preventiv în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat, la mijlocul lunii aprilie, în garajul locuinţei sale. El a fost trimis în judecată, alături de tânăra de 27 de ani acuzată că i-a vândut victimei 12-18 comprimate de metadonă, un drog de mare risc. Femeia se afla sub tratament şi ridicase în aceeaşi zi 100 de astfel de pastile, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor.

DIICOT informa că cei doi au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea consumului ilicit în locuinţă, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.

Probele au indicat că, în intervalul 14-15 aprilie 2025, inculpatul (recidivist), a pus la dispoziţia unui tânăr de 20 de ani, cu stiinţă, garajul imobilului în care locuieşte, pentru consumul de droguri de mare risc (metadonă), urmat de moartea victimei la data de 15 aprilie, menţiona DIICOT.

În privinţa tinerei de 27 de ani, şi ea arestată şi trimisă în judecată în acelaşi dosar, procurorii au reţinut că, în după amiaza de 14 aprilie, aceasta i-a vândut victimei circa 12-18 comprimate de Metadonă cu suma de 100 de lei. Drogul de mare risc comercializat victimei a provenit din cantitatea de 100 comprimate pe care femeia le-a ridicat în aceeaşi zi, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor, aceasta fiind sub tratament.

În intervalul 14 - 15 aprilie 2025, victima a consumat atât pe cale orală, cât şi intravenoasă, comprimatele de Metadonă, precum şi alte droguri de risc şi de mare risc (benzodiazepine, tramadol, canabinoizi, 6-MAM şi alfa PVP), ulterior decedând ca urmare a unei insuficienţe cardio-circulatorii şi respiratorii acute, consecinţa unei intoxicaţii acute polimedicamentoase.

Cercetările au arătat că femeia de 27 de ani, cunoscând dependenţa victimei, i-a spus că urmează să ridice comprimatele de Metadonă şi că îi poate vinde o parte dintre ele.

Tudor Duma a fost acuzat că făcea live-uri pe Tik Tok în timp ce victima agoniza, după consumul drogurilor de mare risc.

Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort în locuinţa lui Tudor Duma, din sectorul 2 al Capitalei.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Bucureşti.

Maru era cunoscut ca făcând parte din anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care, sub influenţa drogurilor, a omorât cu maşina doi tineri la 2 Mai şi a rănit alţi trei. Duma a fost condamnat, în 18 noiembrie 2024, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani şi trei luni de închisoare pentru de trafic de droguri de risc în formă continuată, deţinere, fără drept, de droguri risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, decizia nefiind finitivă.

De asemenea, Tudor Duma s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze.

