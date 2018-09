Tudorel Toader, după nemulțumirile lui Liviu Dragnea: Nu demisionez!

Solicitat să comenteze acest demers, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că ar fi fost foarte bucuros dacă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, ar fi iniţiat şi dus până la aprobare ordonanţa care ar fi permis actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare să-şi continue mandatul până când intră în vigoare noua lege. Dragnea consideră că solicitarea ministrului de a fi admis în Uniunea Notarilor „pune sub semnul întrebării nişte anchete importante care sunt în derulare”.

„Eu am citit asta. În acelaşi timp, am văzut şi solicitarea ca să se suspende imediat, ţinând cont de faptul că este în Guvern. Sigur că eu aş fi fost foarte bucuros dacă domnul ministru Toader ar fi iniţiat şi dus până la aprobare ordonanţa care ar fi permis actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare să-şi continue mandatul până când intră în vigoare noua lege şi ca mulţi alţi colegi, oameni pe care i-am văzut supăraţi, şi eu sunt sunt supărat pentru că tocmai se pot pune sub semnul întrebării nişte anchete importante care sunt în derulare. M-aş fi aşteptat să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută. Pentru mine este destul de ciudat şi destul de greu de înţeles de ce nu a făcut-o”, a spus Liviu Dragnea, care a precizat că îşi doreşte o discuţie cu Toader pe acest subiect.

(text: News.ro)