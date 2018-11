Tudorel Toader: În SUA, procurorul general a fost demis pe loc. La noi, tragem proceduri

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune că în România se trage de proceduri în ceea ce privește revocarea procurorului general, pe când în alte țări, acesta este demis pe loc. Ministrul a dat exemplu SUA și Germania. Declarația a avut loc după ședința CSM în urma căreia instituția trebuie să dea un aviz în ceea ce privește procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr.

„Eu am evaluat faptele lui manageriale în calitate de procuror general. Eu am pus concluzii de ministru al justiției. Când evaluezi afli și fapte, că eu nu am venit la un colocviu cu dansul, am venit să-i arăt cutare lucru: erai general, ai văzut că DNA a generat 3 conflicte juridice de natură constituțională, te-ai dus să-i întrebi: trebuie să respectați Constituția? Nu, a ieșit public și a spus că DNA e unit de elită. Asta i-am reproșat. Când vezi că o unitate a Ministerului Public a luat-o greşit, trebuie să le spui ceva”, a spus Tudorel Toader.

„Ce-i spui așa, simplu, ca să înțeleagă fiecare, unui om care a stat în pușcărie, după care spui: ne pare rău?”, a continuat el.

Întrebat de un jurnalist cum poate un ministru să spună că procurorul a condamnat oameni nevinovați, Tudorel Toader a răspuns: „Stați puțin. Săriți peste o etapă. Ca să te condamne un judecător, ai o situație a cercetării, urmăririi penale și trimiterii în judecată de un procuror. În materie penală, judecătorul judecă numai pe baza a ceea ce trimite procurorul. Asta am întrebat: dacă face urmărire penală cu garanții procesuale, cu Constituția, ai probe, de ce nu ți-ai dat seama că omul e nevinovat?”.

Ministrul a mai spus că nu va merge la Curtea de Apel Alba Iulia, unde Augustin Lazăr a contestat în contencios administrativ procedura de revocare a sa.

„Nu am cum să merg eu. Avem o direcție de avizări acte normative. Colegii sunt specialiști, au elaborat întâmpinarea pe mai mult de 10 pagini. Am discutat-o, am citit-o împreună. Nu pot să mă duc pe la instanțe să apăr Ministerul Justiției”, a spus el.

Ministrul a făcut precizări și în legătură cu o declarație a sa, potrivit căreia avizul CSM în procedura de revocare a procurorului general nu ar trebui să existe.

„Când a spus Codruţ Olaru (șeful secției pentru produrori a CSM, n.r.) că dăm un aviz conform. Îl respect și el știe. Nu știu dacă i-a scăpat. Sigur că e consultativ. În replică, pe același ton i-am zis și eu: de ce nu vă duceți în SUA, procurorul general a fost demis pe loc, sau în Germania? La noi tragem proceduri, spunem că nu există nimic”.

Etichete:

,

,

,