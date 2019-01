Tudorel Toader: N-am făcut şi nici nu voi face ceva care să creeze o stare de pericol

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că vrea să închidă subiectul referitor la o ordonanţă de guvern privind amnistia şi graţierea, el subliniind că ministerul său poate da cel mult un aviz la un proiect de lege iniţiat în Parlament pe acest subiect.



Totodată, ministrul Toader a afirmat că nu a făcut şi nici nu va face ceva care să creeze o stare de pericol similară cu cea de la momentul ordonanţei de urgenţă 13 din 2017.



"Amnistie şi graţiere (...) Orice proiect de lege, dacă vine de la alt minister, nu ajunge în guvern fără avizul MJ. Dar poate fi un proiect cu iniţiativă parlamentară, şi atunci se cere punctul de vedere al guvernului, care cere punctul de vedere al MJ. Sigur, dăm avize, avem o direcţie de avizări, proiectul de lege îl dau la ei, îmi fac şi eu opinia mea, discut cu ei, fac propunerile de rigoare. Sunt propuneri de tehnică legislativă de corelare, obligatorii după legea 24. Sunt observaţii sub aspectul legalităţii sau al lipsei de legalitate, dacă avem un HG care trebuie să fie conform cu legea. Pot fi observaţii de neconstituţionalitate”, a explicat Tudorel Toader, într-un interviu difuzat marţi de Antena 3.

Toader a mai afirmat că înţelege afirmaţia premierului Viorica Dăncilă că nu se poate da o astfel de ordonanţă de urgenţă fără semnătura lui, ca ministru al Justiţiei. "Am o bună colaborare cu doamna prim-ministru şi afirmaţia dânsei cred că o înţeleg. Asta e procedura, în guvern nu vine partidul cu proiect de lege, în guvern se duce numai ministrul", a spus Toader.



Ministrul Justiţiei a menţionat că nu resimte influenţa unor presiuni politice cu privire la acest subiect.



"Nu. Să nu dau un răspuns mult prea tranşant, nu eu am venit să bat la uşa ministerului sau a alianţei de guvernare că vreau să fiu ministru. Eu mi-am construit o carieră universitară, o carieră în practică, am acasă o garderobă de robe (...) Nu simt o presiune, poate fi atmosferică, psihică, dar dacă tu, ca demnitar, nu ai pregătirea psihică de a face faţă unor astfel de aşa-zise presiuni, de a-ţi îndeplini obligaţia legală, independent de ce zice unul sau altul, înseamnă că nu eşti pregătit pentru postul respectiv", a spus el.

Ministrul Toader a adăugat că a participat la două şedinţe CExN al PSD în condiţiile în care a fost invitat la acestea, nu s-a dus din proprie iniţiativă, dar şi pentru că face parte dintr-un guvern politic.



De asemenea, întrebat dacă nu îi este teamă că ar putea da foc la ţară aşa cum s-a întâmplat în cazul OUG 13, Toader a răspuns că nu a făcut şi nici nu va face ceva care să creeze un astfel de pericol, mai ales că el a venit ca ministru în 2017 tocmai "pentru a stinge focul de după OUG 13".



"Nu, nu mi-e teamă, pentru că am convingerea că nu fac ceea ce nu trebuie să fac sub aspectul oportunităţii şi al legalităţii sau constituţionalităţii, de aceea, până acum, nu am avut sentimentul ăsta de teamă. Ştiu OUG 13, care a avut şi un număr cu ghinion, ştiu şi efectele ei. Eu am venit să sting oarecum focul de după ordonanţă, dar nu am această temere, pentru că n-am făcut şi nici nu voi face ceva care să creeze măcar o astfel de stare de pericol, darămite să o producă în mod efectiv", a mai spus ministrul Justiţiei.

