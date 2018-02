Tudorel Toader, raport în Parlament despre DNA, DIICOT și Pachetul General

Ministrul Justiţiei lasă să se înţeleagă că la sfârșitul lunii vom afla dacă va cere sau nu revocarea şefei DNA din funcţia de procuror-şef. Atunci a anunţat Tudorel Toader că va prezenta în faţa Parlamentului un raport despre activitatea parchetelor. Pe listă sunt DNA, DIICOT şi Parchetul General, a spus vineri seara Tudorel Toader, într-o intervenţie la Antena 3.

„Există articolul 79 şi articolul 88 din Legea 304, care, printre altele, prevăd pentru ministrul Justiţiei o obligaţie: de a prezenta în Parlament, în camerele reunite, un raport privind activitatea Ministerului Public, a procurorilor, cu cele trei componente: Ministerul Public, DNA, DIICOT. De la DIICOT deja am primit raportul. Probabil, până la sfârşitul lui februarie trebuie să-l primesc de la Ministerul Public, de la DNA.

Eu le voi primi, pentru că aşa scrie acolo. Trebuie să le prezinte ministrului Justiţiei şi CSM-ului, dar voi cere procurorului general să facă un raport de sinteză pe cele trei componente.

Sigur că eu am raportul meu, pornind de la evaluările pe care le am eu. Şi mă voi prezenta, voi solicita preşedinţilor celor două camere să-mi creeze cadrul pentru îndeplinirea acelei obligaţii legale pe care o am, să prezint raportul în timpul pe care mi-l vor acorda. Şi ce voi spune acolo dumneavoastră veţi vedea şi veţi concluziona, dar şi eu voi explica. (...)

Aţi văzut că în raportul de la Inspecţia Judiciară privind DNA s-a spus la un capitol: Sunt deficienţe de natură managerială. Dăm şase luni să fie îndreptate”, a declarat Tudorel Toader.