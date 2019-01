UDMR critică ordonața privind revizuirea sentințelor: „O greşeală mare nu se poate repara printr-o altă greşeală”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că nu înţelege ce vrea Guvernul să facă prin elaborarea ordonanţei de urgenţă privind completurile de 5 judecători de la ÎCCJ, el fiind de părere că „o greşeală mare nu se poate repara printr-o altă greşeală”.

„Nu văd în niciun fel. Eu am spus că nu trebuie să ne ocupăm noi de aşa ceva, trebuie lăsată Justiţia, avocaţii să facă recurs, dacă e cazul. Nu ştiu amănunte, nu ştiu cum va arăta, dar nu cred că o greşeală mare se poate repara printr-o altă greşeală. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat cu completurile de 5 şi multe alte chestii nu au fost corecte, dar nici repararea nu poţi să o faci în aşa fel încât să greşeşti din nou, că după aceea iarăşi şi greşeala respectivă trebuie reparată. Nu am discutat cu guvernanţii. Eu m-am pronunţat şi legat de amnistie, am spus că nu este cazul. Şi aici cred că trebuie găsită acea soluţie şi cred că CCR a dat acea soluţie prin care avocaţii, eventual procurorii, pe partea cealaltă, unde au fost achitări, se pot adresa Justiţiei şi se poate vedea dacă au fost greşeli sau nu au fost, la un moment dat. Eu nu înţeleg ce vor să facă cu această ordonanţă de urgenţă”, a spus Kelemen Hunor, întrebat, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre OUG anunţată de ministrul Tudorel Toader privind completurile de 5 judecători de la ÎCCJ.

În opinia sa, poziţia ministrului Justiţiei referitoare la un astfel de act normativ nu a fost „extrem de bine argumentată”. În plus, el susţine că nu se va repara ceva printr-o astfel de ordonanţă.

