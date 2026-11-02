Un angajat al unei firme de conținut pentru adulți este anchetat după ce ar fi direcționat 270.000 de dolari în contul propriu

Un bărbat de 40 de ani, angajat al unei firme care furnizează online conținut pentru adulți, este acuzat că a direcționat în contul său peste 270.000 de dolari care i se cuveneau angajatorului. Potrivit procurorilor, acesta ar fi înlocuit contul bancar al societății cu cel personal și ar fi încasat banii prin 205 operațiuni financiare realizate între 2018 și 2024.

Ancheta este desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice din cadrul Poliției Capitalei.

Bărbatul era autorizat să utilizeze și să administreze contul societății pe platforma care găzduia conținutul pentru adulți. Anchetatorii susțin că acesta ar fi modificat datele privind beneficiarul plăților, astfel încât veniturile generate de conținutul publicat să ajungă în contul său.

„Din analiza mijloacelor de probă administrate a rezultat că, în perioada 2018-2024, inculpatul, autorizat să utilizeze și să administreze contul unei societăți comerciale pe o platformă online care găzduiește conținut pentru adulți, a accesat ilegal sistemul informatic și a modificat datele informatice aferente contului societății, în scopul însușirii sumelor de bani cuvenite acesteia”, a transmis luni Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

205 operațiuni financiare în contul personal

Concret, angajatul ar fi înlocuit contul bancar indicat de firmă pentru încasarea veniturilor cu propriul cont, deschis la aceeași instituție bancară și aflat sub controlul său exclusiv.

„Acesta a înlocuit, fără drept, contul bancar al societății comerciale indicat pentru încasarea veniturilor generate de conținutul publicat pe platformă cu propriul cont bancar”, au precizat procurorii.

Anchetatorii au identificat 205 operațiuni financiare în urma cărora în contul personal al bărbatului ar fi intrat, în total, 270.560,46 dolari. Sumele reprezentau venituri obținute din monetizarea vizualizărilor conținutului încărcat pe contul firmei.

Săptămâna trecută, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva angajatului pentru fraudă informatică și acces ilegal la un sistem informatic. Vineri a fost efectuată și o percheziție în acest dosar, iar bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Editor : A.D.