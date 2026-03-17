Un aviz favorabil și unul negativ date de CSM pentru cele două propuneri de procurori-șefi adjuncți ai DNA

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a terminat audierea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete: Direcția Națională Anticorupție (DNA), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Parchetul General. În urma interviurilor de marți, procurorii din CSM au dat un aviz favorabil pentru numirea lui Marius-Ionel Ștefan pentru una dintre funcțiile de procuror-șef adjunct DNA și un aviz negativ pentru numirea Marinelei Mincă în a doua funcție de procuror-șef adjunct DNA disponibilă.

Marți, 17 martie, au avut loc interviurile susținute de secția pentru procurori din cadrul CSM cu cele două propuneri pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al DNA.

În urma acestor interviuri, Marinela Mincă a primit un aviz negativ (primind cinci voturi în acest sens din șase), în timp ce Marius-Ionel Ștefan a primit un aviz pozitiv (primind cinci voturi în acest sens).

Situația avizelor date de CSM

În același timp, procurorii din CSM au reluat, fără succes, votul pentru a putea decide ce aviz primesc Alex Florența (propunerea pentru una dintre funcțiile de procuror-șef adjunct DIICOT) și Marius Voineag (propunerea pentru funcția de adjunct al procurorului general).

În acest caz, votarea se reia în ședințele următoare până se ajunge la o decizie luată cu majoritate de voturi. Dacă nu se ajunge la un consens în următoarele zile, ministrul Justiției poate înainta propunerea către președinte fără avizul secției de procurori a CSM.

Până în prezent, dintre propunerile formulate de ministrul Justiției, aviz favorabil au primit Viorel Cerbu (propunerea pentru funcția de procuror-șef DNA), Codrin Horațiu Miron (propunerea pentru funcția de procuror-șef DIICOT) și Marius0Ionel Ștefan.

Propunerea pentru funcția de procuror general, Cristina Chiriac, dar și propunerile pentru a doua funcție de procuror-șef adjunct DIICOT (Gill-Julien Grigore-Iacobici) și procuror-șef adjunct DNA (Marinela Mincă) au primit avize negative.

„Mecanismul legal presupune o propunere a Ministerului Justiției, un aviz consultativ al CSM, consultativ fiind sigur că trebuie să ai în vedere anumite repere și decizia finală este a președintelui României. Nu este o propunere personală, nu vizează un aspect personal. Este un mecanism instituțional care se desfășoară în conformitate cu legea. Legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului justiției pentru această ipoteză. Să mă abțin în raport de niște elemente legale, dacă nu există aceste elemente legale și anterior miniștrii justiției au votat astfel de propuneri”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, într-o declarație de presă susținută marți la Parlament și citată de Agerpres.

