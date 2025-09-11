Live TV

Un bărbat care se dădea „șeful procurorilor europeni”, prins în flagrant după ce ar fi cerut 60.000 de euro să intervină într-un dosar

Un fost militar cu conexiuni în zona politică, care s-ar fi dat drept „șeful procurorilor europeni din România”, a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în timp ce ar fi primit 60.000 de euro, potrivit unor surse judiciare. El ar fi promis că va interveni pe lângă judecători ai Tribunalului București în așa fel încât să ajute un om de afaceri să scape de condamnarea într-un dosar instrumentat de Parchetul București.

Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că este vorba de Mihai Cristinel Militaru, un om care a lucrat în Armată și are conexiuni în sfera politică. 

Acesta s-ar fi întâlnit în mai multe rânduri, într-un complex turistic din Tulcea, cu o persoană care s-a dat drept apropiat al unui om de afaceri (Jean-Paul Tucan) care are un dosar deschis de Parchetul European, au mai explicat sursele consultate de Digi24.ro.

  • Potrivit informațiilor din presă, Tucan a fost trimis în judecată pentru că ar fi deturnat fonduri europene destinate unui port turistic de agrement pentru a-și construi un imobil. 

În cadrul acestor întâlniri, Mihai Militaru s-ar fi dat drept șeful procurorilor europeni din România, ar fi spus că procurorul de caz din dosarul lui Tucan i s-ar adresa drept „șefu” și că ar putea obține date din dosarele aflate pe rolul EPPO și al DNA, potrivit surselor judiciare. 

În același timp, Militaru i-ar fi promis persoanei respective că va interveni pe lângă un judecător de la Tribunalul București, unde se judecă dosarul EPPO care îl vizează pe omul de afaceri Tucan, în așa fel încât să restituie cauza la procuror.

Pentru acest lucru, însă, Mihai Cristinel Militaru ar fi cerut 180.000 de euro, plătiți în tranșe de câte 15.000 de euro pe durata unui an, au mai explicat surse apropiate anchetei. 

Persoana care s-a dat drept apropiat al omului de afaceri trimis în judecată de EPPO s-ar fi întâlnit cu Militaru și o altă femeie din anturajul acestuia pe parcursul zilei de 10 septembrie, tot într-un complex turistic din Tulcea, pentru a-i da o primă tranșă, de 60.000 de euro. 

Militaru ar fi pus-o pe femeie să ia cei 60.000 de euro, bani care ar fi fost puși într-un rucsac maro, iar ulterior ar fi rămas la discuții cu cel care s-a dat drept apropiat al omului de afaceri.

După discuții, Militaru s-ar fi întâlnit cu șoferul lui și cu femeia care ar fi luat cei 60.000 de euro, moment în care procurorii au organizat flagrantul.

Militaru urmează să afle pe parcursul zilei de 11 septembrie dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență. 

