Un bărbat condamnat pentru trafic de minori, aflat pe lista Most Wanted a poliției, este adus în ţară din Marea Britanie

Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori şi proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în ţară în noaptea de marţi spre miercuri, urmând să fie încarcerat.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare. Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, a anunţat Poliţia Română.

La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE şi al Biroului Naţional Interpol, au fost localizate în afara ţării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autorităţile judiciare române.

769 de urmăriți aduși în țară

Astfel, au fost aduse în ţară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliţiei Române, în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în cadrul a 6 misiuni planificate.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind transferate către Germania, Austria, Franţa şi Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluţionare de către autorităţile judiciare din statele în care au fost depistate, potrivit IGPR.

