Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv în București, după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani pe o stradă din Sectorul 2. Incidentul s-a produs la începutul lunii septembrie, iar suspectul a fost identificat în urma unei anchete a Poliției Capitalei.

„Ieri, 23 septembrie 2025, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară şi au reţinut un bărbat, în vârstă de 41 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ancheta a pornit la data de 2 septembrie, când poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 10 ani, a fost agresată sexual, în timp ce se deplasa pe o stradă, situată în Sectorul 2.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au preluat cercetările şi au demarat investigaţii, în vederea identificării şi depistării persoanei bănuite de comiterea faptei, precum şi pentru luarea măsurilor legale care se impun. În urma probatoriului administrat în cauză, sub coordonarea procurorului specializat, a reieşit faptul că, la data de 2 septembrie 2025, în timp de minora se deplasa pe o stradă din Sectorul 2, bărbatul ar fi urmărit-o, context în care, la un moment dat, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, în raport cu vârsta fragedă, ar fi agresat-o sexual, prin aceea ca ar fi atins-o cu mâna în zonele intime”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

În urma activităţilor desfăşurate a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani bănuit de comiterea faptei, acesta fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

