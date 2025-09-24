Live TV

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București

Data actualizării: Data publicării:
barbat arestat
Foto. Shutterstock

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat preventiv în București, după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani pe o stradă din Sectorul 2. Incidentul s-a produs la începutul lunii septembrie, iar suspectul a fost identificat în urma unei anchete a Poliției Capitalei.

„Ieri, 23 septembrie 2025, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară şi au reţinut un bărbat, în vârstă de 41 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ancheta a pornit la data de 2 septembrie, când poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 10 ani, a fost agresată sexual, în timp ce se deplasa pe o stradă, situată în Sectorul 2.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au preluat cercetările şi au demarat investigaţii, în vederea identificării şi depistării persoanei bănuite de comiterea faptei, precum şi pentru luarea măsurilor legale care se impun. În urma probatoriului administrat în cauză, sub coordonarea procurorului specializat, a reieşit faptul că, la data de 2 septembrie 2025, în timp de minora se deplasa pe o stradă din Sectorul 2, bărbatul ar fi urmărit-o, context în care, la un moment dat, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, în raport cu vârsta fragedă, ar fi agresat-o sexual, prin aceea ca ar fi atins-o cu mâna în zonele intime”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

În urma activităţilor desfăşurate a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani bănuit de comiterea faptei, acesta fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de...
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani...
avion militar a330 spania
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în intoxicația cu substanțe caustice
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lucrări pe bulevard in bucuresti
Au început lucrările de asfaltare pe marile bulevarde din București. Stelian Bujduveanu: „Se vor desfăşura în timpul nopții”
BUCURESTI - SPITALUL OBREGIA - INAUGURARE PARC SENZORIAL - 21 NOI 2023
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”
N11 URMARI INCENDIU PANTELIMON ANTEFRIG VO 240925_02529
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii continuă lupta pentru stingerea ultimelor focare
INCENDIU_ANTREFRIG_012_INQUAM_Photos_George_Calin
Șefa ANM anunță ce zone din București vor fi cel mai afectate de fumul de la incendiul din Sectorul 2, în funcție de direcția vântului
errol musk
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare