Un bărbat din Brăila și-a legat nepotul în lanțuri, ca să nu se mai drogheze și să nu mai plece noaptea de acasă

Un bărbat de 64 de ani, din Brăila, a fost condamnat la închisoare pentru că şi-a legat în lanțuri nepotul de 15 ani, pentru că acesta s-ar fi drogat și ar fi lipsit noaptea de acasă. Băiatul a fost legat mai multe zile cu un lanţ de peretele camerei lui, iar bunicul îi dădea apă, mâncare şi ţigări şi îl elibera doar ca să meargă la toaletă.

În urmă cu câteva zile, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Constantin P. la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru lipsire de libertate în mod ilegal, relatează infobraila.ro.

Potrivit anchetatorilor, în august 2020, exasperat de obiceiurile nepotului său, bărbatul a decis să îl lege cu lanţul, pentru a-l împiedica să plece de acasă. Adolescentul fusese trimis în grija bunicului din Brăila de tatăl său, stabilit în Franța.

Bunicul spune că, odată ajuns la Brăila, băiatul a început să se drogheze şi să fure. Exasperat, l-a legat cu un lanţ din fier de un picior.

„În luna august 2020, persoana vatamata obisnuia sa plece de acasa, in cartier, cu prieteni de-ai sai, petrecând timpul cu acestia, fumand marijuana si etnobotanice, lipsind noptile de acasa. Astfel ca, in data de 13 august 2020, bunicul sau, P.C., in grija caruia se afla de circa o luna de zile, de când revenise de la tatal sau din Franta, a luat hotarârea de a-l lega cu lantul din fier de piciorul stâng, cu lacat, de peretele camerei in care minorul dormea, stând asa legat prima data timp de doua zile, timp in care bunicul ii aducea de mâncare, apa, tigari si ocazional ii dadea drumul pentru a putea merge la toaleta. Uneori il mai elibera pentru scurte perioade de timp, cât timp era bunicul acasa”, a mentionat procurorul de caz in rechizitoriu.

„S-a reținut că inculpatul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 13-16.08.2020 şi ulterior în perioada 20-24.08.2020, a lipsit de libertatea de mişcare pe persoana vătămată minoră, nepot pe care îl avea în îngrijire, ţinându-l pe minorul în vârstă de 15 ani legat cu un lanţ de picior, asigurat cu un lacăt şi prins de un perete, într-o cameră a imobilului, punând în acest fel în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a acestuia”, spun anchetatorii.

Minorul a fost cel care a alertat autoritățile sunând la 112 de pe un telefon vechi găsit în casă.

