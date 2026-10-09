Un bărbat din București închiria apartamente în regim hotelier, apoi le subînchiria pe termen lung, fără ştirea proprietarilor

Procurorii bucureşteni au trimis în judecată un bărbat care a făcut profituri de mii de euro şi zeci de mii de lei folosind o schemă ilegală. Potrivit anchetatorilor, el închiria apartamente în regim hotelier, într-un complex rezidenţial, apoi dădea anunţuri prin care le subînchiria pe termen lung, la preţuri avantajoase, fără ştirea proprietarilor. Zeci de persoane au fost păgubite în acest fel.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti anunţă, vineri, că a finalizat cercetările în dosarul deschis la începutul acestui an, după ce mai mulţi proprietari de apartamente din Capitală, care închiriau locuinţele în regim hotelier, au reclamat că persoane necunoscute au subînchiriat apartamentele lor pe termen lung, relatează News.ro.

„În perioada octombrie 2025 - februarie 2026, inculpatul a închiriat în regim hotelier mai multe apartamente, situate pe raza municipiului Bucureşti. Acesta folosea o platformă dedicată, selecta doar anunţurile privind imobile din ansambluri rezidenţiale noi şi ce conţineau o descriere detaliată, dar şi acces nemijlocit, cu ajutorul cheilor lăsate într-un locker. În continuare, inculpatul, pretinzând că este proprietarul respectivelor locuinţe, le oferea spre închiriere pe termen lung, însă la un preţ sub cel al pieţei, încheind astfel contracte fictive, iar pentru a disimula traseul sumelor de bani primite, deschidea, fără ştirea persoanelor vătămate, portofele electronice pentru criptomonede în numele lor", se arată în rechizitoriul întocmit de procurori în acest caz.

În primă fază, 15 persoane păgubite s-au adresat autorităţilor. Pe parcursul anchetei, procurorii au identificat alţi 20 de păgubiţi. În total, bărbatul a reuşit să fraudeze 35 de persoane şi să obţină sumele totale de aproximativ 12.000 de euro şi 36.000 de lei.

El se află sub control judiciar şi va fi judecat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată, dosarul fiind trimis Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Editor : M.B.