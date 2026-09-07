Un bărbat din Capitală a ajuns aproape o lună în închisoare, deși nu el era autorul unui furt. Adevăratul suspect ar fi dat un nume la întâmplare, iar polițiștii l-ar fi identificat pe baza acestuia. După ce a primit control judiciar, suspectul a dispărut, iar mandatul de arestare a fost emis pe numele persoanei nevinovate, care le spusese polițiștilor că nu are nicio legătură cu fapta.

Totul a început la 28 noiembrie 2024, când polițiștii de la Secția 2 au fost sesizați că dintr-o societate comercială aflată într-un centru comercial din Sectorul 1 ar fi fost furate bunuri.

Polițiștii au prins un bărbat suspectat că a comis furtul. Pentru că acesta nu avea acte de identitate asupra sa, agenții i-au cerut datele pentru a-i stabili identitatea. Bărbatul a furnizat verbal un nume, iar polițiștii au identificat în bazele de date o persoană cu acele date și au continuat cercetările pe numele acesteia.

„Întrucât persoana depistată nu avea asupra sa un act de identitate, pentru stabilirea identității acesteia i-au fost solicitate datele de identificare, pe care le-a furnizat verbal. În baza datelor furnizate, persoana a fost identificată, iar, ulterior, activitățile specifice de cercetare penală au fost desfășurate pe identitatea astfel stabilită”, transmite DGPMB.

Persoana identificată a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

După audieri, suspectul nu s-a mai prezentat la poliție, conform obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar, astfel că pe numele său a fost emis un mandat de arestare.

Numai că bărbatul pe numele căruia fusese emis mandatul nu era adevăratul suspect. Acesta se afla în Austria la momentul respectiv și nu avea nicio legătură cu furtul. Când s-a întors în România, a fost arestat.

A stat aproape o lună în închisoare, până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana care ar fi comis furtul.

Ulterior, în urma unor verificări și activități desfășurate în cauză, au apărut aspecte care au impus clarificarea identității reale a persoanei care ar fi comis fapta.

Poliția Capitalei a dispus, în paralel, verificări interne pentru a stabili modul în care polițiștii au efectuat legitimarea și identificarea bărbatului, precum și dacă au fost respectate procedurile.

„Verificările vizează, de asemenea, stabilirea identității reale a persoanei care ar fi săvârșit fapta de furt calificat și clarificarea tuturor împrejurărilor care au condus la situația constatată”, precizează DGPMB.

Totodată, procurorul de ședință s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals privind identitatea.

„Astfel, prin actul de sesizare din oficiu au fost declanșate cercetări, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 împreună cu structura de poliție competentă, în vederea desfășurării activităților specifice de cercetare penală”, mai transmite Poliția Capitalei.

Verificările interne dispuse la nivelul DGPMB sunt în desfășurare, iar în funcție de rezultatele acestora vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Editor : C.S.