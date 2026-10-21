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News Alert Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă

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Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Un bărbat de 35 de ani este cercetat penal de DIICOT pentru două infracțiuni, după ce ar fi căutat, la solicitarea lui Călin Georgescu, microfoane sau alte mijloace de supraveghere audio-video plasate de procurori în locuința acestuia din Mogoșoaia. „Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs”, a subliniat DIICOT. În același dosar este cercetat, în calitate de suspect, și Călin Georgescu, care a fost dus la audieri la sediul DIICOT. 

DIICOT a anunțat că, alături de Poliția Română, a pus în aplicare două mandate de percheziție în București într-un dosar legat de „săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice”.

În acest dosar și Călin Georgescu are calitatea de suspect. El a fost adus la audieri pe parcursul zilei de miercuri. 

Procurorii susțin că, pe 26 septembrie, la solicitarea lui Călin Georgescu, bărbatul de 35 de ani „a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică”.

Această solicitare a venit la cinci zile după primele percheziții DIICOT la domiciliul lui Călin Georgescu în dosarul în care a fost acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. 

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”, potrivit DIICOT.

Editor : M.G.

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