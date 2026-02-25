Un candidat s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT. Bogdan Pîrlog candidează și pentru funcția de procuror general

Bogdan Ciprian Pîrlog a anunțat miercuri, în timpul interviurilor pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), că se retrage din procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. Procurorul militar rămâne, însă, în cursa pentru funcția de procuror general, pentru care a și susținut interviul.

„În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT și să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat Bogdan Pîrlog, printr-o postare pe Facebook.

Bogdan Ciprian Pîrlog a argumentat decizia inițială de a candida simultan pentru două posturi de conducere.

„La momentul înscrierii mele pentru funcția de procuror șef al DIICOT nu aveam încă toate datele privind identitatea persoanelor care își vor asuma responsabilitatea unei astfel de candidaturi. Temerea la nivelul colegilor, privind inexistența unor candidaturi meritorii care să contracareze argumentul des invocat în cazul unor astfel de proceduri desfășurate anterior, anume lipsa opțiunilor, era cu atât mai puternică, cu cât, în actuala reglementare ministrul justiției nu are opțiunea de a nu formula nicio propunere”, a adăugat acesta.

Procurorul militar a și menționat ce alt candidat pentru șefia DIICOT l-ar vedea numit la conducerea parchetului.

„Constatând că, printre candidați, se regăsesc profesioniști remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestație convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opțiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcții”, a menționat procurorul.

În același timp, acesta a subliniat că experiența profesională, calitățile intelectuale și profesionale, caracterul și tot „ansamblul competențelor dovedite de-a lungul carierei de procuror de peste 25 de ani” îl recomandă pentru funcția de procuror general.

„Nu este și nu a fost niciodată vorba despre mine sau despre satisfacerea unei ambiții de realizare profesională. A fost vorba doar de a-mi asuma o responsabilitate enormă, într-un context dificil până la ostilitate, nu în interesul propriu ci din necesitatea fundamentală de a reașeza Ministerul Public în parametrii unei evoluții normale”, a mai explicat Bogdan Ciprian Pîrlog.

