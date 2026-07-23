Un comisar de poliţie din Giurgiu, fratele său şi reprezentantul unei companii au fost reținuți pentru mită

Un comisar de poliţie şef de post într-o comună din Giurgiu, fratele său şi reprezentantul unei societăţi comerciale au fost reţinuţi, joi, pentru 24 de ore, de către procurorii anticorupţie, pentru luare şi dare de mită. Potrivit anchetatorilor, comisarul ar fi cerut şi primit bani, fie direct, fie prin intermediul fratelui său, pentru ca firma respectivă, care construia un parc fotovoltaic într-o localitate din acelaşi judeţ, să nu fie sancţionată pentru depăşirea tonajului maxim admis pe anumite sectoare de drum a autocamioanelor care tranzitau zona.

Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, a ofiţerului de poliţie Ştefan-Claudiu Barbu, având gradul profesional de comisar, şef al Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 din Mihăileşti, judeţul Giurgiu, pentru luare de mită, a fratelui său pentru complicitate la această infracţiune şi a reprezentantului unei societăţi comerciale, pentru dare de mită, urmând ca joi cei trei inculpaţi să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, relatează News.ro.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2026, Ştefan-Claudiu Barbu, în calitate de şef al Secţiei de Poliţie nr. 6 Mihăileşti, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi prin intermediul fratelui său, de la reprezentantul firmei respective, foloase necuvenite constând atât în sume de bani (între care suma de 20.000 de lei remisă în 2 aprilie prin fratele său, cât şi în încheierea, în beneficiul societăţii administrate de fratele său, a unor contracte de prestări servicii cu societatea în cauză.

„În schimbul acestor foloase, inculpatul Barbu Ştefan-Claudiu ar fi promis că nu îşi va îndeplini atribuţiile de serviciu şi că va împiedica lucrătorii de poliţie din subordine să efectueze controale specifice asupra transporturilor realizate de societate”, arată procurorii.

Anchetatorii precizează că, întrucât societatea reprezentată de inculpatul acuzat de dare de mită construia un parc fotovoltaic în localitatea Coteni, judeţul Giurgiu, pentru realizarea lucrărilor era necesară tranzitarea comunelor din zonă cu autocamioane care depăşeau tonajul maxim admis pe anumite sectoare de drum.

„Pentru a evita sancţionarea acestor transporturi, inculpatul Barbu Ştefan-Claudiu ar fi pretins şi primit foloasele menţionate anterior”, menţionează DNA.

Inculpaţilor le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, procurorii beneficiind de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Editor : M.B.