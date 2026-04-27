Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă

Un bărbat din Oradea care a fost angajat să construiască o casă, dar care a pierdut banii clientului la păcănele, a fost declarat nevinovat de judecători.

În urmă cu cinci ani, constructorul a încasat aproximativ 25.000 de euro pentru a ridica o casă. A turnat doar fundația și a cheltuit restul banilor la jocuri de noroc.

Tribunalul din Oradea l-a condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și plata unor despăgubiri de peste 320.000 de lei.

Însă, la Curtea de Apel, magistrații au considerat că bărbatul nu a avut o intenție inițială de a-și înșela clientul. Mai degrabă ar fi „gestionat defectuos" banii, pe fondul scumpirilor galopante la materiale.

Victima e nevoită acum să caute alte căi de atac, pentru a-și recupera banii.

Editor : M.B.