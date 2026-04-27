Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă

Un bărbat din Oradea care a fost angajat să construiască o casă, dar care a pierdut banii clientului la păcănele, a fost declarat nevinovat de judecători.

În urmă cu cinci ani, constructorul a încasat aproximativ 25.000 de euro pentru a ridica o casă. A turnat doar fundația și a cheltuit restul banilor la jocuri de noroc.

Tribunalul din Oradea l-a condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și plata unor despăgubiri de peste 320.000 de lei.

Însă, la Curtea de Apel, magistrații au considerat că bărbatul nu a avut o intenție inițială de a-și înșela clientul. Mai degrabă ar fi „gestionat defectuos" banii, pe fondul scumpirilor galopante la materiale.

Victima e nevoită acum să caute alte căi de atac, pentru a-și recupera banii.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu colaj
Incendiu puternic într-un bloc din Oradea. Nouă persoane evacuate, trei la spital
proiect autosrada unirii
A fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Cât vor dura lucrările și ce segmente vor fi prioritizate
Un judecător bate cu ciocănelul în masă.
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată. Decizia este definitivă
sala de nunta
Românii nu mai merg la nunți. Cu cât a scăzut numărul invitaților care confirmă participarea: „Mulți ne anunță că trimit bani în plic”
tram-tren oradea
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cele 9 legi necesare pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Bolojan...
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
plenul parlamentului
Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
Ultimele știri
Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună
Procedura modernă prin care a scăpat de senzația de nod în gât
Operaţiunea Jupiter: Poliția efectuează peste 180 de percheziţii în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală
Citește mai multe
