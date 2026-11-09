Un deținut de la Penitenciarul Craiova-Pelendava, condamnat pentru tentativă de viol, care a evadat în urmă cu o săptămână, este în continuare de negăsit. Autoritățile fac apel la populație pentru a ajuta la identificarea bărbatului. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi fugit deja din țară.

Polițiștii din județul Dolj îl caută de mai bine de o săptămână pe deținutul în vârstă de 36 de ani. Acesta obținuse o permisie pentru a merge acasă, la familie, pentru 24 de ore, însă, în momentul în care trebuia să se întoarcă la penitenciar, nu a mai revenit în regimul de detenție.

De atunci, polițiștii din județul Dolj îl caută pe bărbat. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi fugit deja din țară și s-ar afla în Italia.

Bărbatul a fost dat în urmărire națională și internațională și este căutat inclusiv cu ajutorul autorităților din Italia.

Deținutul fusese condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativă de viol.

Editor : C.S.