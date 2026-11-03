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Un deţinut încarcerat pentru tentativă de viol nu s-a mai întors din permisie. Poliția cere ajutorul populației

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barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages
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Un bărbat de 36 de ani, încarcerat la Penitenciarul Pelendava pentru tentativă de viol, este căutat de poliţişti după ce nu s-a mai întors în unitatea de detenţie la expirarea unei permisii de 24 de ore, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

Bărbatul a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie, ora 12:00 - 3 noiembrie, ora 12:00, însă nu a revenit în penitenciar la termenul stabilit, potrivit IPJ Dolj, citat de Agerpres. Reprezentanţii Penitenciarului Pelendava au sesizat, marţi, IPJ Dolj cu privire la această situaţie.

Poliţiştii s-au deplasat la domiciliul bărbatului, în comuna Catane, judeţul Dolj, însă acesta nu a fost găsit.

Au fost demarate verificări pentru localizarea persoanei, iar poliţiştii solicită sprijinul populaţiei.

„Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la persoana evadată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie”, a transmis IPJ Dolj.

Editor : B.P.

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