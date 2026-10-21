Un dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat că a vândut aceleaşi apartamente mai multor persoane, a fost arestat preventiv

Dezvoltatorul imobiliar din Iaşi acuzat că a vândut, într-un bloc, aceleaşi apartamente de mai multe ori către diverse persoane fizice sau juridice a fost arestat preventiv. Decizia a fost luată miercuri seară de magistraţii Tribunalului Iaşi.

Dezvoltatorul ieşean este cercetat pentru înşelăciune în formă continuată, constând în 27 de acte materiale, şi participaţie improprie la înşelăciune, în modalitatea determinării, în formă continuată, constând în alte cinci acte materiale, potrivit News.ro.

Instanţa a decis emiterea mandatului de arestare preventivă, însă hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Dezvoltatorul imobiliar Ştefan Adrian Popescu jr., în vârstă de 33 de ani, a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, după ce a fost audiat timp de câteva ore la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ şapte milioane de euro.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au pus marţi în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Iaşi.

În perioada 2023-2026, o parte din unităţile locative sau spaţiile cu altă destinaţie ale unui imobil din municipiul Iaşi ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice.

Percheziţiile au fost efectuate la mai multe imobile din municipiul Iaşi, iar în urma acestora, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe mijloace materiale de probă.

Editor : M.B.