Live TV

Un dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat că a vândut aceleaşi apartamente mai multor persoane, a fost arestat preventiv

Data publicării:
locuinta noua
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dezvoltatorul imobiliar din Iaşi acuzat că a vândut, într-un bloc, aceleaşi apartamente de mai multe ori către diverse persoane fizice sau juridice a fost arestat preventiv. Decizia a fost luată miercuri seară de magistraţii Tribunalului Iaşi.

Dezvoltatorul ieşean este cercetat pentru înşelăciune în formă continuată, constând în 27 de acte materiale, şi participaţie improprie la înşelăciune, în modalitatea determinării, în formă continuată, constând în alte cinci acte materiale, potrivit News.ro.

Instanţa a decis emiterea mandatului de arestare preventivă, însă hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Dezvoltatorul imobiliar Ştefan Adrian Popescu jr., în vârstă de 33 de ani, a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, după ce a fost audiat timp de câteva ore la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ şapte milioane de euro.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au pus marţi în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Iaşi.

În perioada 2023-2026, o parte din unităţile locative sau spaţiile cu altă destinaţie ale unui imobil din municipiul Iaşi ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice.

Percheziţiile au fost efectuate la mai multe imobile din municipiul Iaşi, iar în urma acestora, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe mijloace materiale de probă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Luca Niculescu.
4
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
856684938_1768701085256127_5522680648279944275_n
5
Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Digi Sport
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla diicot de la intrarea in sediu
Percheziții DIICOT în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și trafic de droguri
pistol
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi tras cu pistoale letale asupra unor maşini, în Urziceni
incendiu iasi
Când vor avea ieșenii din nou apă caldă și căldură. Primăria va închiria un nou transformator după incendiul de la CET Iași
centrala nucleara de la cernavoda
Cernavodă, fără apă caldă și cu perspective sumbre pentru iarnă. La Iași, un sfert dintre apartamente sunt afectate de avaria de la CET
Vulpe
Un medic trage un semnal de alarmă după ce o vulpe a fost văzută în Iași: „Acesta este un simptom clasic al rabiei”
Recomandările redacţiei
Sorin Costreie.
Ministrul Educației vrea pedepse mai dure pentru atacurile contra...
Gabriel Ciprian Ene
Surse Digi24: Cine va fi noul secretar general al guvernului
Nicușor Dan și Donald Trump
Nicușor Dan susține eforturile lui Trump, dar nu crede că Rusia e...
Luca Niculescu Guvern 4
Luca Niculescu, discuție cu premierul Bulgariei despre securitatea la...
Ultimele știri
România, la „ani lumină” de podiumul CM de gimnastică feminină de la Rotterdam. Locul rușinos ocupat de tricolore
Doi tineri, arestați în Danemarca sub suspiciunea de sabotaj în favoarea serviciilor de informații ruse
Coreea de Nord reia războiul psihologic cu difuzoare de propagandă la frontiera cu Coreea de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, apariție rară în public alături de fiul ei, Navarone. Cei doi au mers împreună în Germania
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!”
Adevărul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși...
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Un Lamborghini de 300.000 de euro, parcat pe trotuar în București, a stârnit revoltă pe internet: “De unde să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și...
Newsweek
De ce nu trebuie să păstrezi ouăle în ușa frigiderului deși le pui corect? Greșeala pe care o fac mulți români
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Michael Douglas își schimbă radical viața la 82 de ani. Ce planuri are actorul: „Valorile mele s-au schimbat”
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...