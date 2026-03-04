Live TV

Un fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost condamnaţi la închisoare pentru angajări nelegale

Data publicării:
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Victor Emanuel Picu, fost director al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual, într-un dosar legat de angajarea nelegală a soţiei unui coleg de partid. În acelaşi dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare.

Fost membru al organizaţiei PNL Sector 1, Victor Emanuel Picu a deţinut de-a lungul timpului mai multe funcţii publice, printre care consilier local, şef al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, director general al Direcţiei Generale de Investiţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, informează Agerpres.

În acelaşi dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu şi fals intelectual.

De asemenea, Emilian Petre Dragne (secretar general al comunei Şelaru) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, iar Stelian Dorel Ţoancă (soţul femeii angajate nelegal) a fost condamnat la 3 ani şi 2 luni închisoare cu executare. Acesta din urmă a candidat în 2020 la funcţia de primar al comunei Şelaru din partea PNL, însă a pierdut alegerile, fiind pentru o scurtă perioadă consilier local.

Alţi trei funcţionari de la DGAPMFP au primit pedepse cu suspendare: Valentina Ţoancă (femeia angajată nelegal în funcţia de şef al Biroului Strategie Programe şi Proiecte de Arhitectură Peisagistică), Cristina-Luminiţa Cristea (şef al compartimentului de resurse umane) şi Mariana Radu (angajată în cadrul compartimentului de resurse umane).

Instanţa a mai dispus confiscarea sumei de 125.424 lei de la Valentina Ţoancă.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Potrivit DNA, dosarul vizează modalitatea în care, la începutul anului 2021, Valentina Ţoancă a ocupat funcţia de şef al Biroului Strategie Programe şi Proiecte de Arhitectură Peisagistică din cadrul instituţiei conduse de Victor Emanuel Picu.

Concret, Gheorghiţă Matei (primarul comunei Şelaru) şi Emilian Petre Dragne (secretarul general al comunei), beneficiind de ajutorul lui Stelian Dorel Ţoancă, ar fi angajat în mod nelegal, în cadrul instituţiei pe care o conduceau, pe Valentina Ţoancă, în funcţia de consilier personal.

Procurorii spun că acest demers ar fi fost doar unul formal, pentru a-i crea Valentinei Ţoancă vocaţia pentru a îndeplini condiţiile detaşării la Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Pe lângă caracterul formal, această angajare s-ar fi realizat în mod nelegal, cu încălcarea prevederilor legale în domeniu (prevăzute de Codul administrativ, Codul muncii) şi cu falsificarea mai multor documente.

Astfel, la doar 6 zile de la angajarea în comuna Şelaru, perioadă în care Valentina Ţoancă nu s-ar fi prezentat nicio zi la locul de muncă, respectiv la data de 15 martie 2021, Gheorghiţă Matei şi Emilian Petre Dragne ar fi aprobat detaşarea acesteia la Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public din cadrul Primăriei Bucureşti.

Cu această detaşare ar fi fost de acord şi directorul general al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public, Victor Emanuel Picu, care, beneficiind de ajutorul subordonatelor sale, Mariana Radu şi Cristina-Luminiţa Cristea, ar fi creat aparenţele unui cadru legal de numire a Valentinei Ţoancă în funcţia de şef al Biroului Strategie Programe şi Proiecte de Arhitectură Peisagistică, pe care ar fi ocupat-o în perioada 15 martie 2021 - 14 martie 2022, deşi aceasta nu avea niciun fel de studii de specialitate în domeniul respectiv.

Prin aceste demersuri, Valentina Ţoancă ar fi obţinut foloase necuvenite constând în drepturile salariale de care ar fi beneficiat în mod nelegal de la cele două instituţii publice, în sumă totală de 125.424 lei (brut).

Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public şi primăria comunei Şelaru nu s-au constituit parte civilă în cauză.

