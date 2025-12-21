Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat, duminică la Digi24, că Nicușor Dan nu poate face „un referendum pe meserii” și „nu poți să întrebi judecătorii dacă lucrează în interesul țării sau în interes propriu”. El a adăugat că nu poate fi revocat Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii, deci șeful statului nu îi poate revoca pe membrii CSM de urgență, așa cum a afirmat.

„În România, conform Constituției și legislației există două feluri de referendumuri, referendum la nivel național pe care îl poate convoca președintele după consultarea Parlamentului și asta trebuie ținut minte. Deci după consultare poate să cheme poporul să își exprime voința cu privire la o problemă de interes național. Și altul este referendumul de interes local care este în UAT-uri, comune, orașe, județe.

Deci nu avem, spre regretul președintelui, referendum pe meserii. Nu avem așa ceva în România. Nu știu cum au gândit cei la Cotroceni să facă acest lucru, pentru că nu este posibil, n-au cum. Nu poți să întrebi judecătorii dacă lucrează în interesul țării sau în interes propriu. Dacă voia să facă o consultare în rândul judecătorilor, putea să o facă, dar altfel, nu ca referendum. CSM asigură independența judecătorilor, pentru asta a fost înființat el”, a afirmat Augustin Zegrean, întrebat dacă are dreptul constituțional Nicușor Dan să facă un astfel de referendum și fără acordul CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi revocat, potrivit legii, mai spune fostul judecător al CCR.

„Rezultatul pe care îl dorește președintele nu se poate obține prin consultare, pentru că, tot potrivit legii, CSM nu poate fi revocat. Pot fi revocați judecători, membri ai CSM, dar procedura este foarte complicată, foarte greoaie. După cum am socotit, ar dura cam an de zile o procedură de eliminare din funcție a unui judecător, dar să-i scoți pe toți de acolo, de urgență, așa cum își dorește președintele, nu este posibil, dacă respecți legea. Dacă nu respecți legea, poate să dea o lege, o ordonanță, că acum e moda ordonanțelor, să dea un pachet în care să spună că toți acești membri ai CSM trebuie să plece. Nu știu unde se va ajunge”, a explicat Zegrean.

Întâlnirea de luni a lui Nicușor Dan cu magistrații, în afara Constituției

Despre întâlnirea pe care Nicușor Dan o va avea, luni cu magistrații, inclusiv cei care s-au plâns de sistem, Augustin Zegrean a spus că e una informală, în afara Constituției și legii.

„Este informală, e în afara Constituției, e în afara legii. Președintele este, prin Constituție, membru în CSM fără drept de vot. Dar dacă participă la o ședință, el conduce acea ședință. Din câte știu nu a participat la nicio ședință a CSM. Acolo ar putea să își exprime dumnealui dorințele și voințele și eventual CSM ar considera necesar să organizeze o astfel de consultare, ar putea să o facă. Au ei regulile lor și ar putea să o facă”, a completat el.

Chestionat dacă este o ingerință politică a președintelui în justiție, Zegrean a răspuns: „Președintele e un om politic, din ce știu eu, și nu cred că nici dumnealui spune altfel”.

„Este un om politic și nu ține de fișa postului președintelui. Atribuțiile președintelui sunt prevăzute în Constituție. Poate să facă exact cât scrie acolo, nici mai mult, nici mai puțin”, a conchis acesta.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că „nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Șeful statului a declarat, duminică, că va avea o discuție cu magistrații, luni 22 decembrie, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.

„Am decis că mâine, la ora 10:00, vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a explicat președintele.

El a completat că în cauzul în care mâine vor fi făcute „orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani”.

„Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public”, a concluzionat Nicușor Dan.

