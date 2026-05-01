Un fost primar al Iaşiului, condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, a fost prins în Italia

Un bărbat de 68 de ani din judeţul Iaşi, dat în urmărire internaţională după ce a fost condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală şi inclus în categoria „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Bărbatul, Ionel Onofraş, a deţinut pentru scurt timp funcţia de primar al Iaşiului, după Revoluţia din decembrie 1989.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale - Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeţul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted). Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală", a anunţat vineri Poliţia Română.

Bărbatul se află în prezent în custodia autorităţilor italiene, urmând a fi declanşate procedurile legale pentru predarea către autorităţile române.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, bărbatul este Ionel Onofraş, care a deţinut, pentru două luni, funcţia de primar al municipiului Iaşi. El a fost numit în această funcţie după Revoluţia din decembrie 1989 şi a ocupat-o până în februarie 1990.

Ionel Onofraș, pe lista Most Wanted a Poliției Române. Sursă foto: Poliția Română

Activităţile polițiștilor au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, iar schimbul de informaţii şi cooperarea s-a realizat prin implicarea Biroului Ataşatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România.

