Una dintre persoanele care ar fi participat la violențele din 9 martie, atunci când Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, este un fost adjunct al șefului ISU Ialomița, potrivit surselor Digi24. Acum este locotenent-colonel în rezervă.

Bărbatul ar fi lovit mai mulți jandarmi și ar fi vandalizat și o mașină a trustului Digi.

Fostul adjunct al ISU Ialomița este acuzat că ar fi fost printre principalii agresori în momentul în care au avut loc violențele de lângă Biroul Electoral Central. Este vorba despre un locotenent-colonel în rezervă. În momentul acesta, el a ieșit la pensie în 2021, însă, anchetatorii susțin că el a fost implicat direct în lovirea jandarmilor și vandalizarea mașinii Digi24 și a altor zone din Centrul Vechi al Capitalei.

Au făcut polițiștii percheziții la locuința lui și la locuința altor trei suspecți.

Aceștia au fost duși la audieri, însă în momentul de față doi dintre ei sunt arestați la domiciliu, iar ceilalți doi, printre care și militarul în rezervă, se află sub măsura controlului judiciar. Ceea ce înseamnă că trebuie să respecte o serie de de măsuri nu are voie Florin Georcovici să ia legătura cu alți oameni implicați în dosar și nu are voie să iasă din din București.

Pe lângă acești patru inculpați, anchetatorii au deschis dosare penale și împotriva altor protestatari violenți. În alte anchete, este vorba despre zeci de persoane vizate de dosarele deschise după violențele de lângă sediul BEC.

Violenţele din 9 martie au izbucnit în cursul serii, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura independentului Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din luna mai.

După anunţul privind respingerea candidaturii lui Georgescu, cele câteva sute de simpatizanţi ai săi strânşi încă de dimineaţă în faţa sediului BEC din Centrul Istoric al Capitalei s-au îmbrâncit cu jandarmii.

Acţiunile lor au degenerat în proteste violente care au culminat cu incendierea unor obiecte, cu rănirea unor jandarmi şi cu distrugerea maşinii Digi24 şi a unor bunuri publice. Protestatarii violenţi, printre care s-ar fi aflat şi suporteri ai galeriilor de fotbal, au smuls bucăţi de caldarâm şi au aruncat cu ele în jandarmi, dar şi cu alte obiecte din plastic şi cu ouă.

