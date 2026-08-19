Un om de afaceri a fost reţinut de procurori sub acuzaţia că firma sa a îngropat ilegal deşeuri în judeţul Constanţa

Un om de afaceri a fost reţinut de procurorii Parchetului General sub acuzaţia că societatea pe care o administrează a îngropat ilegal deşeuri pe un teren din judeţul Constanţa.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de Constantin Uda, administrator al firmei U.C.G. Construcţii Ecologice, unde Monica Ştefan, fosta soţie a procurorului Gigi Ştefan, este unul dintre acţionari, potrivit Agerpres.

Constantin Uda este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de colectarea, transportul sau valorificarea de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; îngroparea deşeurilor şi abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor.

Anterior, pe 27 iulie, Parchetul General a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de firma U.C.G. Construcţii Ecologice SRL, reţinându-se că, în perioada 2024 - 12 mai 2026, societatea ar fi desfăşurat, într-un perimetru de 4 hectare situat în satul Culmea, oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, activităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor cu încălcarea dispoziţiilor legale, precum şi activităţi de îngropare şi ascundere a unor deşeuri, inclusiv a unor categorii pentru care nu deţinea autorizaţie de colectare.

"Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada 2024 - 12 mai 2026, în calitate de administrator al unei societăţi (inculpată în cauză şi faţă de care s-a admis anterior propunerea de luare a unei măsuri preventive) inculpatul a dispus, a coordonat, a controlat şi a urmărit realizarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a operaţiunilor de colectare, valorificare şi îngropare deşeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizaţie de colectare, în perimetrul autorizat de colectare, precum şi de ascundere de deşeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizaţie de colectare", transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Procurorii menţionează că, în cadrul percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză pe 30 iulie, au fost realizate excavaţii în două zone din amplasamentul societăţii, fiind identificate într-una din zone şi în proximitatea acesteia deşeuri îngropate la adâncimi de până la 8 metri - materiale plastice, saci de plastic, beton, cărămizi, materiale textile, lemnoase, fier, carton, alte categorii de deşeuri.

Totodată, s-a constatat că, anterior excavării, suprafaţa terenului era nivelată, bătătorită şi acoperită cu vegetaţie, fără urme vizibile de intervenţie asupra solului.

Anchetatorii au pus sechestru pe conturile deţinute de firmă şi asupra conturilor deţinute de Constantin Uda.

Procurorul Gigi Ştefan se află în prezent în arest preventiv, fiind inculpat alături de un alt coleg de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa pentru fapte grave de corupţie.

Editor : M.B.