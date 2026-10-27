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Video Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată

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Robotic surgery arms being prepped for surgery.
După intervenția chirurgicală, pacientul a dat în judecată Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, pentru a recupera suma plătită. Sursa foto: GettyImage
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Din articol
Cum a câștigat pensionarul procesul cu Casa de Asigurări de Sănătate

Un pensionar din Gorj a câștigat definitiv procesul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, după ce a plătit peste 72.000 de lei pentru o operație cu robotul chirurgical la o clinică privată din Cluj. Curtea de Apel Craiova a decis că bărbatul trebuie să primească banii înapoi, iar suma totală, cu dobânzi, actualizarea la inflație și cheltuielile de judecată, ajunge la aproape 110.000 de lei.

Bărbatul, în vârstă de peste 70 de ani, a descoperit în 2023 că avea o tumoră renală, iar medicul urolog i-a recomandat o intervenție cu robotul chirurgical Da Vinci. Cum această tehnologie nu era disponibilă în spitalele din Gorj sau din regiunea Olteniei, pacientul a apelat la o clinică privată din Cluj, unde a fost operat.

„Medicul mi-a zis ca să n-am probleme, trebuie să fac o intervenție chirurgicală cu robotul Da Vinci. Am venit la Gorj de la Cluj, niciun robot pe aici. Și mi s-a spus: «Domnule, n-avem. Clasic»”, a povestit pensionarul pentru Digi24.

Avocatul acestuia a explicat că, la momentul respectiv, intervențiile robotice erau disponibile în câteva clinici private din România, însă nu erau decontate de sistemul public de asigurări de sănătate. Pacientul avea posibilitatea unei operații clasice, dar a ales metoda recomandată de medic, deși presupunea costuri ridicate.

„Avea de ales între extirparea tumorii pe metoda clasică sau, dacă are posibilități, sau dacă mai vrea, prin robotul de ultimă generație la nivelul lui 2023, Da Vinci. În momentul în care se extirpa această tumoră, se îndepărta în integralitate, fără să existe riscul de a rămâne, nu știu, o celulă, o parte din ea, cu riscurile aferente pentru sănătatea și implicit viața pacientului. În 2023 erau câteva la clinici private în țară, nedecontate, pentru că se considera acesta un serviciu medical premium. Dar când e viața ta în joc, nu mai aștepți”, a declarat avocatul pentru Digi24.

Operația l-a costat pe pensionar aproximativ 73.000 de lei, bani pe care a reușit să îi strângă cu ajutorul familiei și al apropiaților.

„Și atunci am plecat și am zis: «Bă, decât să mor, mai bine găsim banii». Ne-am adunat, am făcut rost și am ajuns la concluzia că asta este soluția”, a povestit bărbatul.

Cum a câștigat pensionarul procesul cu Casa de Asigurări de Sănătate

După intervenția chirurgicală, pacientul a dat în judecată Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, pentru a recupera suma plătită. Clinica privată la care a fost operat nu avea contract cu instituția, iar intervențiile robotice nu figurau la acel moment printre serviciile medicale decontate prin sistemul public de asigurări de sănătate.

Prima instanță i-a respins solicitarea, însă pensionarul a contestat hotărârea și, după un proces care a durat aproximativ trei ani, a obținut o decizie definitivă favorabilă la Curtea de Apel Craiova.

„Prima instanță a respins pe ideea că nici nu exista precedent pentru chirurgie robotică premium, de decontare. Nu era și nu considera că o astfel de intervenție chirurgicală robotică ar intra în pachetul de bază. N-am fost de acord cu această opinie. Acum două săptămâni, soluția definitivă a admis recursul, a schimbat în tot, a admis apelul, decontat tot, plus inflație, plus dobândă, plus cheltuieli de judecată. Deci, practic, din 72.000 a ajuns la aproape 110.000 de lei”, a explicat avocatul pacientului.

Astfel, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj trebuie să restituie costul intervenției chirurgicale, la care se adaugă sumele aferente actualizării cu inflația, dobânzilor și cheltuielilor de judecată. Valoarea totală pe care pensionarul ar urma să o primească ajunge la aproape 110.000 de lei, potrivit avocatului.

Acesta susține că este prima hotărâre judecătorească pe care a identificat-o prin care un pacient obține restituirea integrală a costurilor unei operații robotice efectuate într-o clinică privată, chiar dacă intervenția nu era decontată de sistemul public de sănătate.

Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj a declarat pentru Digi24 că instituția va respecta hotărârea definitivă a instanței și va solicita Casei Naționale de Asigurări de Sănătate fondurile necesare pentru efectuarea plății.

Editor : A.D.

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