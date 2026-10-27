Un poliţist a fost trimis în judecată după ce a dat ponturi unor hoţi din locuinţele unor medici şi a unui politician, din Timișoara

Un agent de poliţie de la Secţia 5 Poliţie Timişoara a fost trimis în judecată, după ce a fost prins că dădea ponturi unor hoţi din locuinţele unor medici, dar şi din casa rectorului Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul liberal Marilen Pirtea.

„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus emiterea rechizitoriului şi trimiterea în judecată a unui inculpat cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Potrivit anchetatorilor, agentul de poliţie s-a deplasat, împreună cu un coleg, în urma unui apel la numărul de urgenţă 112, pentru a ajuta o persoană să deschidă un seif. Cu acest prilej, poliţistul a aflat detalii despre locuinţă şi sumele de bani aflate în „casa de bani”.

„Inculpatul a luat cunoştinţă, în virtutea atribuţiilor de serviciu, de informaţii care nu erau destinate publicităţii, referitoare la topografia locuinţei, modalitatea de acces, dispunerea încăperilor, locul în care dormea persoana, amplasarea seifului şi existenţa unor sume importante de bani în interiorul acestuia. Ulterior, într-un interval cuprins între data de 04.02.2026 şi data de 10.04.2026, a oferit unei persoane cunoscute pentru comiterea unor infracţiuni contra patrimoniului, informaţiile obţinute ca urmare a intervenţiei la eveniment, în scopul facilitării pătrunderii în locuinţă şi al sustragerii bunurilor şi banilor aflate în seif, urmărind astfel obţinerea pentru altul de bunuri sau alte foloase necuvenite”, a mai precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

În luna august 2026, oamenii legii au descins în 16 case ale unor persoane care se ocupau cu furturi din locuinţe, dar şi acasă la agentul de la Secţia 5. Hoţii se aflau în spatele loviturilor date în casele unor medici, politicieni, oameni de afaceri sau profesori din Timişoara şi Dumbrăviţa, de unde au plecat cu ceasuri, bijuterii şi bani.

Printre casele unde au fost date lovituri era şi cea a rectorului Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea.

Anchetatorii vorbeau atunci despre un prejudiciu de 1 milion de euro.

Unul dintre cei ale căror locuinţe au fost percheziţionate atunci este arestat în dosarul furtului de la Poşta din Timişoara, de unde au fost sustraşi banii de pensii - 10 milioane de lei.

Editor : A.P.